Madagascar: Accrochage entre gendarmes et dahalo - Un gendarme blessé, une mère et sa fille tuées à Anjahabe

Un nouvel affrontement meurtrier entre forces de l'ordre et dahalo, à la limitrophe du district d'Ambatoboeny. Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche à lundi dans le village d'Anjahabe, où une horde d'environ 35 dahalo, lourdement armés, a mené un assaut, semant la terreur parmi la population. Le bilan est lourd : un gendarme blessé par balle, deux civils tués, et plusieurs bêtes volées.

Les bandits, équipés d'un fusil d'assaut de type AKM, de fusils de chasse et d'armes blanches, ont emporté 40 bovidés au cours de leur attaque. Les forces de l'ordre, alertées rapidement, ont engagé une poursuite active qui s'est traduite par plusieurs échanges de tirs violents.

Le premier affrontement s'est produit aux alentours de 01h15, à Anosibe, fokontany Anjiakely-Ouest, entre deux gendarmes du poste fixe local et les malfaiteurs. Ce premier choc a permis de récupérer 10 bovidés. Un deuxième accrochage s'est ensuite déroulé à 02h23, dans une zone appelée Madirompahavalo, à la frontière des communes rurales de Madiromirafy et Ankirihitra, où 15 bovidés supplémentaires ont pu être récupérés.

Au total, 30 des 40 bovidés volés ont été récupérés par les forces de l'ordre. Cependant, le bilan humain est lourd. Un gendarme a été blessé par balle au bras, à la cuisse et à l'abdomen, mais il a pu être rapidement pris en charge médicalement. Plus tragiquement encore, une mère de famille et sa fillette de trois ans ont été tuées par balles alors qu'elles tentaient de fuir la zone des affrontements.

Un autre villageois a également été gravement blessé à coups de bâton par les dahalo. Les unités des postes voisins ont été mobilisées. Les corps des victimes ont été remis à leurs proches après les constatations d'usage. La poursuite a été renforcée par les gendarmes des postes fixes d'Antetezana et d'Anjiakely, assistés par des membres du Fokonolona.

Par ailleurs, des unités de renfort sous le commandement du Commandant de compagnie et du Commandant de brigade de Maevatanana ont quitté Maevatanana dans la matinée pour rejoindre le théâtre des opérations. L'objectif est de coordonner la traque des assaillants et ramener le calme dans cette zone en proie à l'insécurité. Les opérations se poursuivent activement pour neutraliser les dahalo et sécuriser la population.