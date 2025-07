Madagascar: Secteur minier - Antsirabe accueille la 4e Conférence internationale sur la tourmaline

La 4e Conférence internationale sur la tourmaline (TUR 2025) se déroule actuellement à Antsirabe dans la région Vakinankaratra.

Cette année, la communauté scientifique internationale spécialisée dans l'étude de la tourmaline a choisi d'organiser la quatrième édition de cette conférence internationale à Madagascar, après l'Italie et la République Tchèque.

En effet, « la Grande île a une production importante de tourmalines au niveau mondial, notamment la rubellite, l'une des variétés les plus connues et les plus prisées sur le marché international. C'est également dans le pays que l'on a découvert pour la première fois la liddicoatite, une variété polychrome de la tourmaline. Lorsqu'on coupe les cristaux perpendiculairement à l'axe de leur élongation, on obtient des motifs naturellement esthétiques », ont expliqué les opérateurs lors de l'ouverture officielle de cet événement de grande envergure.

Pays les plus influents

Il faut savoir que cette 4e Conférence internationale sur la tourmaline (TUR 2025) se déroule depuis le 14 juillet et se poursuivra jusqu'au 18 juillet 2025 à Antsirabe dans la région Vakinankaratra. En effet, il a été indiqué que c'est une des régions minières disposant de spécimens de tourmaline de renommée mondiale et d'une étonnante variété de minéraux communs et rares.

Les congressistes viennent des pays les plus influents dans ce domaine dont entre autres, les États-Unis, la Russie, l'Italie, la République tchèque, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Algérie, le Congo et le Maroc. Madagascar, en tant que pays hôte, est représenté par une importante délégation provenant du ministère des Mines et des Ressources stratégiques ainsi que de l'Université d'Antananarivo surtout de la Mention Géologie appliquée au développement et à l'environnement.

Investissement en savoir

Par ailleurs, « cette conférence est rendue possible grâce à la longue expérience de Federico Pezzotta, minéralogiste italien, qui travaille à Madagascar depuis plus de 30 ans, dans le domaine des minéraux de collection. Grâce à son expertise, ainsi que de nombreux partenaires locaux, l'idée d'organiser cette conférence à Madagascar a pu se concrétiser », a-t-on évoqué.

Cette rencontre scientifique vise à contribuer à enrichir les connaissances sur la tourmaline à l'échelle internationale et surtout nationale. Ce qui permettra de produire des données utiles pour le développement du pays.

Cette conférence internationale représente également un investissement en savoir qui renforcera la réputation de Madagascar en tant que pays hôte. Des retombées économiques positives sur l'exploitation, la commercialisation et l'exportation des tourmalines, seront en même temps attendues, et ce, au bénéfice de la population et de l'économie nationale.