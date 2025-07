Madagascar: Mini-basket/Jamboree national - Engouement des futurs Ankoay au Stade Barea

Le Stade Barea Mahamasina vibre depuis lundi sous l'énergie débordante de 1 507 enfants, âgés de 8 à 13 ans, venus des 12 ligues régionales pour participer à la toute première édition du Jamboree national de mini-basket. Il s'agit d'un événement inédit qui célèbre à la fois le sport, l'éducation et la citoyenneté. Organisée par la Fédération malgache de basket-ball, via sa Commission mini-basket, cette rencontre nationale se déroule sur deux sites et s'étale sur toute cette semaine.

Les phases éliminatoires en 5x5 ont débuté lundi et s'achèveront demain, avant de céder place aux qualifications en 3x3 U10 et au concours « Show Your Skills » vendredi 18 juillet. Ce dernier met en lumière l'adresse des U12 en dribble et en tir.

Le samedi 19 juillet, le Gymnase Ankoay Ankorondrano accueillera dès 7h30 une projection du film Space Jam: A New Legacy directement sur le terrain, prélude aux quarts de finale en 5x5. Les demi-finales, ainsi que les finales du 3x3, du concours « Show Your Skills », et du 5x5, se tiendront dimanche à partir de 14h. Mais au-delà du basket, le Jamboree se distingue par sa dimension sociale et éducative.

Un concours interclubs sur le thème « Lutte contre la consommation de drogues chez les jeunes malgaches » sensibilise les enfants, via des photos et des messages courts. Ces derniers seront présentés lors de la réunion technique prévue à cet effet. « Ce rassemblement est dédié à l'apprentissage du basket-ball chez les plus jeunes, en promouvant leur développement personnel et leur esprit d'équipe », a noté la présidente de la Commission mini-basket, Onja Soloharinivo.

Des consignes strictes ont été émises afin de garantir le bon déroulement des rencontres. Le Jamboree offre à chaque enfant une opportunité de grandir dans un cadre sain, respectueux et solidaire, et permet aux encadrants de se positionner en véritables modèles de conduite avec la devise : « Nous faisons jouer les enfants, pas les rivaliser ».