Madagascar: Antanimora - Un père et son enfant, fauchés par un 4x4, le conducteur en fuite

Un drame insoutenable s'est produit lundi soir vers 20 heures à Antanimora, devant le Cercle Mess. Un père de famille et son jeune enfant, qui circulaient à moto, ont été violemment percutés par un véhicule 4x4.

Le conducteur en cause a pris la fuite, laissant les deux victimes grièvement blessées au sol. Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, l'accident a été causé par un véhicule de type Kia Sorento, qui roulait à vive allure. Le 4x4 aurait percuté la moto par l'arrière, projetant violemment le père et son enfant sur l'asphalte. Le père est mort sur le coup.

L'enfant, encore vivant mais dans un état critique, a été transporté en urgence par les policiers vers un hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures peu après son admission. La scène a profondément choqué les riverains et les usagers de la route, présents au moment des faits. « C'était brutal. Le 4x4 a continué sa course sans même ralentir, en direction du Mausolée », a témoigné un passant, encore sous le choc.

Des caméras de vidéosurveillance situées à proximité pourraient permettre aux enquêteurs d'identifier rapidement le véhicule et son conducteur. En attendant, les recherches se poursuivent, et les forces de l'ordre appellent toute personne disposant d'informations à se manifester. Pour la famille endeuillée, c'est l'incompréhension et la colère. Elle lance un appel pressant aux autorités pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que le responsable soit retrouvé et jugé.

« On ne peut pas tuer et disparaître ainsi dans l'impunité », déplore un proche des victimes. Rappelons que le délit de fuite constitue une infraction grave au regard de la loi malgache. Il est passible de lourdes sanctions, dont une peine d'emprisonnement immédiat. Les forces de l'ordre, dépêchées sur place peu après l'accident, ont procédé aux premières constatations et ont ouvert une enquête pour homicide involontaire et délit de fuite. L'enquête est en cours.