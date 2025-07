Madagascar: Entrepreneuriat durable - Une cartographie des acteurs en cours

Des jeunes entrepreneurs dans le Bleu et le Vert ont répondu à l'invitation relative à l'atelier d'échanges et de partage de bonnes pratiques pour mettre en place une dynamique entrepreneuriale durable à Madagascar.

Les données concernant l'entrepreneuriat vert et bleu ne sont pas suffisantes. C'est ce qui a été avancé lors de l'atelier d'échange intitulé «Setup entrepreneurial Vert et Bleu» organisé par le CEERE à Isoraka hier.

En effet, « beaucoup d'acteurs oeuvrent dans le bleu et le vert. On connaît le nom de leur structure et les secteurs dans lesquels ils opèrent. » Bien qu'existantes, ces données ne sont pas suffisantes pour concevoir une cartographie des acteurs à Madagascar. D'où l'organisation de l'atelier d'échange qui ambitionne de « créer un espace d'échange stratégique sur les dynamiques de l'entrepreneuriat vert et bleu à Madagascar, tout en renforçant la cartographie nationale des acteurs dans le cadre du projet Eco Village.»

Il s'agit ainsi d'identifier ces acteurs, initiatives et projets phares présents, répartis dans les régions du pays. L'idée consiste également à recueillir des informations complémentaires pour enrichir la base des données existante du CEERE concernant les dynamiques entrepreneuriales durables.

Plateforme

Rassembler des acteurs engagés, venus d'horizons différents, afin de réfléchir ensemble aux conditions d'un entrepreneuriat plus durable, en lien avec les réalités locales. Les organisateurs de l'atelier d'hier croient en la capacité des jeunes malgaches à entreprendre en respectant les écosystèmes, à créer de la valeur tout en préservant l'environnement et la biodiversité.

Face à de tels enjeux, les participants ont échangé dans l'optique « de renforcer les synergies, d'identifier les initiatives clés et de soutenir la mise en oeuvre d'un modèle de développement communautaire durable. » Ce, dans le but de favoriser un cadre de concertation entre les acteurs, entrepreneurs dans le bleu et vert.