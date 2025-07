Afrique Australe: Sommet de la SADC - Virage logistique à un mois de l'échéance

Le sommet des chefs d'État de la SADC se tiendra les 16 et 17 août au CCI Ivato.Initialement prévu près du Lake Iarivo, il a été déplacé faute d'infrastructures prêtes à cet effet.

Il ne reste plus qu'un mois avant la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), prévu pour les 16 et 17 août prochains. Initialement envisagé sur le site du Lake Iarivo, où devaient sortir de terre un nouveau centre de conférences internationales et un palais des congrès, le sommet se tiendra finalement au Centre de conférences internationales (CCI) d'Ivato, selon des précisions émanant du ministère des Affaires étrangères. Ce lieu accueillera également l'ensemble des autres événements inscrits dans l'agenda de ce grand rendez-vous régional.

Ce changement de site s'explique par le retard pris sur les chantiers lancés à la suite du discours de fin d'année du président Andry Rajoelina. Sur le terrain, les travaux se poursuivent, tant au niveau du village artisanal que des autres infrastructures censées être livrées avant le sommet. Des opérations de terrassement sont également en cours le long de la route Tsarasaotra, qui devrait être élargie à quatre voies, tandis que les aménagements périphériques avancent à un rythme soutenu.

Accélération des préparatifs

En parallèle, les préparatifs s'accélèrent. Depuis lundi, les quatorze commissions en charge de l'organisation du sommet sont à pied d'oeuvre au stade Barea Mahamasina, où a été installé le centre de commandement opérationnel dédié à cet événement. Véritable quartier général, ce centre a pour mission de coordonner, au millimètre près, tous les aspects techniques, logistiques et protocolaires, y compris les dispositifs de sécurité.

La série d'événements débutera le 28 juillet avec la Semaine de l'industrialisation de la SADC, destinée à promouvoir les opportunités économiques et les efforts d'intégration régionale. S'enchaîneront ensuite la réunion du Comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC, les 6 et 7 août, puis celle du Comité des Finances, le 8 août. Le Conseil des ministres de la SADC se réunira, quant à lui, le 12 août pour fixer les grandes orientations politiques et économiques.

Un dialogue entre la SADC et les États-Unis, prévu le 13 août, viendra renforcer les partenariats stratégiques. Enfin, le coeur de l'événement se tiendra les 16 et 17 août, avec le sommet de la Troïka, suivi du sommet des chefs d'État et de gouvernement, tous deux organisés au CCI Ivato.