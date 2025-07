Madagascar: Projet minier - Base Toliara renforce l'information des communautés

D'après Jean Bruno Ramahefarivo, directeur général de Base Toliara, les communautés concernées ou non par le projet d'exploitation d'ilménite de Ranobe se rendent désormais compte, en ce moment, qu'elles ont été pendant longtemps victimes de fausses informations. C'était le cas lors des événements du week-end dernier, ayant survenus du côté des communes jouxtant la RN9.

« Base Toliara n'est en aucun cas concernée dans ces troubles. Il s'agissait d'agitations montées de toutes pièces. Je peux me tromper, mais comment cela se fait-il qu'il y ait eu subitement des journalistes sur les lieux ? », s'interroge le premier responsable de la société lors d'une interview.

D'après sa version des faits, des individus auraient perturbé les travaux de réhabilitation en cours des écoles sur les lieux. Les habitants ont exprimé leur ras-le-bol de ces exactions et ont décidé de porter plainte pour protéger leurs biens communs. « Base Toliara n'a rien à voir dans cette histoire et aucun employé de la compagnie n'a été pris en otage, contrairement aux rumeurs », a-t-il affirmé.

Dans tous les cas, pour Base Toliara, les échanges et la communication avec les communautés locales sont un travail continu. Des plateformes de liaison locale (PLL) ont ainsi été mises en place. Ce sont des structures de concertation, d'échanges et d'écoute des besoins des communautés. « Dans cette optique, la compagnie a recruté un certain nombre d'agents de liaison, pour non seulement remonter ces attentes, mais aussi fluidifier la communication, et livrer des informations fiables et véridiques auprès des communautés », explique-t-il.

Concernant les actions sur le terrain, outre la réhabilitation des écoles de Benetsy et d'Ankilimalinike, il y a également les projets d'adduction d'eau potable, en l'occurrence les châteaux d'eau à Tsianisiha, Ranobe Benetsy et Tsiafanoky, tandis que des forages ont été réalisés à Belalanda la semaine dernière. La mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour l'actualisation du cahier des charges environnemental et social est également en cours. Une étape cruciale car, pour rappel, la monazite devrait s'ajouter aux autres minerais qui étaient prévus être exploités initialement.