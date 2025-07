Ile Maurice: Il hantait les écoles et les entrepôts faisant peur aux plaignants

Ce type d'individus installe un climat de peur dans des zones qui se veulent paisibles et sécurisées, avec une intrusion dans les temples et les écoles, des lieux perçus comme sacrés ou protégés. Plusieurs témoins, notamment des agents de sécurité et responsables de lieux, affirment ne plus se sentir en sécurité depuis ces incidents.

Durant une semaine, Adarsh Heeramun, toxicomane sans domicile fixe, a semé la peur dans des lieux de culte, les établissements scolaires et les entrepôts du Nord. Il a été arrêté le lundi 14 juillet, après une série de cambriolages audacieux, marqués par la violence, des effractions nocturnes et une méthode bien rodée par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) North.

Un voleur insaisissable, tapi dans l'ombre

C'est une série de vols qui a mis en alerte les unités de renseignement criminel de la police : entre le 8 et le 14 juillet, pas moins de six plaintes ont été enregistrées à Triolet, Pamplemousses et Solitude. Un même mode opératoire relie les différentes affaires : le suspect rôdait dans les environs de ces sites, repérait les failles de sécurité et agissait soit de nuit, soit aux heures creuses du jour.

Il brisait les vitres ou forçait les portes, s'introduisait dans les locaux ciblés et il subtilisait des objets de valeur facilement revendables : outils électriques, objets sacrés, équipements de nettoyage industriel, etc. Lorsqu'il était surpris, il effrayait les agents de sécurité en les bousculant ou en prenant la fuite dans les champs de canne avoisinants. Plusieurs témoins disent avoir été traumatisés par sa présence imprévisible et agressive.

Le premier signalement vient d'un chauffeur, qui a découvert son temple, situé sur le bypass de Triolet, vandalisé et vidé de ses objets rituels : trident, couronne, masse et statue de divini- té, tous en cuivre. Les vitres avaient été brisées et le box à prières saccagé. Il n'y avait ni caméra ni alarme. Valeur estimée du vol : Rs 8 800.

Cambriolage à La Grande Kaz

À Solitude, chez un propriétaire de la salle La Grande Kaz qui découvre que son dépôt a été dévalisé. Le gardien en service a repéré un homme vêtu d'une veste verte et d'un short foncé, fuyant dans un champ de canne. Les objets volés comprennent : une machine à pression Karcher, une perceuse, un souffleur, une meuleuse, une scie circulaire et des câbles électriques. Montant du préjudice : Rs 18 100.

Trois intrusions à la SSS de Beau-Plan

La Beau-Plan State Secondary School (SSS) a été ciblée à trois reprises en trois jours. Le 11 juillet au soir, deux cantines ont été forcées. Le 13 juillet, dans l'après-midi, une autre tentative a endommagé une porte. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, le voleur a physiquement agressé l'agent de sécurité, le faisant chuter, avant de s'enfuir. Des packs de jus et du sucre ont été retrouvés sur les lieux. Les caméras de vidéosurveillance ont enregistré les mouvements suspects, ce qui a aidé la police à remonter sa trace.

Université des Mascareignes

Le dernier méfait en date a été enregistré à l'Université des Mascareignes, où un souffleur de jardinage professionnel a été volé dans un local technique. L'agent de sécurité, Iqbal Imamally, a signalé une effraction au niveau du store. L'appareil est estimé à Rs 38 000.

Il reconnaît les faits

L'arrestation est survenue grâce au travail d'enquête de la DCIU du Nord. Le suspect a été repéré et interpellé, le lundi 14 juillet, conduit dans les locaux de la DCIU Northern. Adarsh Heeramun, 28 ans, sans emploi ni domicile, est connu pour sa toxicomanie sévère, a avoué l'intégralité des faits. Il a aussi dénoncé un complice, toujours activement recherché. Il a été remis à la Criminal Investigation Division de Pamplemousses pour la poursuite de l'enquête. Des analyses des caméras de surveillance sont en cours pour identifier les autres protagonistes.

Les autorités appellent les responsables de bâtiments scolaires, religieux ou privés à renforcer les dispositifs de sécurité en installant des alarmes et des systèmes de vidéosurveillance ou en augmentant les rondes de surveillance la nuit.