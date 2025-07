Ile Maurice: Inflation - Le gouvernement prévoit un taux en dessous de 4 % d'ici fin 2025

Les travaux parlementaires ont repris, hier dans une ambiance chargée, avec la traditionnelle Private Notice Question (PNQ) au Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam. Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, souhaitait obtenir des précisions sur la dépréciation de la roupie mauricienne sur le marché des changes, son impact sur l'inflation et les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser la situation économique.

Dans une réponse ferme, le chef du gouvernement a d'abord attribué la situation actuelle à une décennie de mauvaise gestion économique sous le précédent régime dirigé par le Mouvement socialiste militant. Il a dénoncé l'usage excessif de la planche à billets par l'ancien gouvernement, affirmant que la Banque de Maurice (BoM) avait injecté quelque Rs 180 milliards dans le système bancaire pour financer le déficit budgétaire et les activités de la Mauritius Investment Corporation. Cette injection massive aurait entraîné une surliquidité record de Rs 90 milliards en août 2023, contribuant à une inflation élevée et à la dépréciation de la roupie.

Navin Ramgoolam a aussi critiqué la décision du précédent gouvernement de baisser le taux directeur à 4 % en septembre 2024, malgré les recommandations des experts de le relever. Il a expliqué que cet écart négatif de taux d'intérêt avec les monnaies fortes, notamment le dollar, avait mécaniquement affaibli la roupie. Entre décembre 2014 et novembre 2024, la roupie aurait ainsi perdu 46 % de sa valeur face au billet vert, tandis que l'inflation cumulative aurait atteint 46,5 %, avec un pic de 11,3 % en février 2023.

Face à cette situation, le Premier ministre a affirmé avoir pris des mesures structurantes. Il a souligné un changement fondamental de cap économique : passer d'un modèle fondé sur la consommation et les importations à un modèle axé sur l'investissement, les exportations et l'innovation. Il a évoqué des actions de la BoM telles que l'encadrement des transactions en devises, l'augmentation du taux directeur à 4,5 % en février 2025, la régulation du marché des produits dérivés et la suppression de l'arbitrage réglementaire entre la Financial Services Commission et la Banque centrale.

Le Premier ministre a également mis en avant la baisse du taux d'inflation, dit headline, qui s'établissait à 2,9 % en juin 2025, contre 4,5 % à la même période en 2024. Il a toutefois reconnu une légère hausse en juin 2025 due à l'augmentation des prix de l'alcool et du tabac, mais a précisé que l'indice des prix à la consommation hors ces produits est resté stable.

Dans la lutte contre l'inflation, Navin Ramgoolam a mentionné plusieurs mesures : réduction des prix des carburants, contrôle des prix de certains produits alimentaires, plafonnement des marges commerciales, suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur des produits de première nécessité et création d'un fonds de stabilisation des prix doté d'un montant initial de Rs 2 milliards, sur un total prévu de Rs 10 milliards. Il a aussi insisté sur la nécessité de produire davantage localement et de réduire la facture énergétique.

Répondant à une question supplémentaire, il s'est dit satisfait de la stratégie actuelle de la BoM, notamment pour sa capacité à contenir les anticipations inflationnistes et à stabiliser la roupie. Il a révélé que la Banque centrale avait déjà dépensé Rs 4 milliards pour absorber la liquidité excédentaire.

Joe Lesjongard a par la suite soulevé la difficulté des petites et moyennes entreprises à accéder aux devises étrangères, évoquant un délai d'attente pouvant aller jusqu'à deux semaines. Le Premier ministre lui a répondu que sous le précédent gouvernement, ces mêmes entreprises ne recevaient aucune devise. Il a affirmé que des mesures correctives sont en cours et que la tendance est désormais à l'appréciation progressive de la roupie face au dollar.

Pressé de fournir une prévision de l'inflation d'ici à la fin de l'année, Navin Ramgoolam s'est montré prudent, rappelant les incertitudes inhérentes à l'économie. Il a néanmoins avancé que l'inflation devrait rester autour de 4 %, voire légèrement en dessous, tout en dénonçant l'ampleur du déficit budgétaire et commercial laissé par ses prédécesseurs.

Adrien Duval, député de l'opposition, a accusé le Premier ministre de ne pas avoir tenu sa promesse de stopper la dépréciation de la roupie, soulignant que malgré une légère appréciation, le taux de change reste défavorable. Il a demandé des chiffres précis sur l'offre et la demande de dollars sur le marché local.

En guise de réponse, Navin Ramgoolam a vivement critiqué l'inaction du précédent gouvernement, déclarant que l'équipe actuelle est en train de «réparer un désastre économique». Dans un échange tendu, le Premier ministre a lancé à Adrien Duval : «The Honorable member veut le beurre, l'argent du beurre et la femme du fermier aussi». Ce qui a suscité des réactions sur les bancs de l'Assemblée nationale.

Enfin, une tentative de Joe Lesjongard d'interroger le Premier ministre sur la nomination de Rundheersing Bheenick à la tête de State Bank of Mauritius a été jugée hors sujet par le speaker-adjoint et le chef du gouvernement n'a pas donné suite à la question.