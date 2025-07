Togo: Stabilité retrouvée - Les dépôts à terme dopent la liquidité bancaire

Au terme de l'année 2024, le Togo enregistre une progression significative des dépôts à terme, selon les données publiées par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Le montant total des dépôts à terme collectés par les établissements bancaires atteint 1 246 milliards de Fcfa, soit une hausse de 15,7 % par rapport à 2023.

Cette évolution marque un net rebond après trois années consécutives de baisse depuis le pic de 2021, où les dépôts avaient culminé à 1 458 milliards.

Le redressement observé témoigne de la résilience du système financier togolais, mais surtout d'un renouvellement de la confiance des agents économiques dans la stabilité du cadre macrofinancier.

En période d'incertitude, les dépôts à terme, produits d'épargne à rémunération fixe et à horizon défini, sont généralement perçus comme des placements sûrs. Leur progression reflète ainsi une plus grande volonté de projection et de gestion prudente des liquidités par les entreprises et les particuliers.

Dans le détail, les sociétés non financières restent les premiers contributeurs à cette dynamique, avec 23 % du total des dépôts à terme, suivies des administrations publiques (19,8 %) et des ménages (6,5 %). Ce classement souligne la prépondérance des acteurs économiques structurés dans les stratégies de placement à moyen terme, mais révèle également un potentiel encore sous-exploité du côté des particuliers.

Une tendance régionale portée par la stabilité monétaire

La dynamique observée au Togo s'inscrit dans une tendance plus large à l'échelle de l'UEMOA, où plusieurs pays affichent également une croissance soutenue des dépôts à terme. La Côte d'Ivoire (+29,6 %) et le Bénin (+18,3 %) se distinguent particulièrement, reflétant une conjoncture régionale favorable portée par la reprise économique et une gestion monétaire rigoureuse.

En termes bancaires, le dépôt à terme représente un levier stratégique de collecte de ressources stables, permettant aux établissements de crédit de mieux calibrer leurs engagements et de financer l'économie dans des conditions maîtrisées. Plus qu'un simple produit d'épargne, il constitue une ressource vitale pour la transformation bancaire, notamment dans un contexte où la gestion des risques de liquidité et des taux d'intérêt devient plus exigeante.

Avec cette remontée des dépôts à terme, le système bancaire togolais affiche des signes encourageants de stabilité et de maturité. Le défi, désormais, consistera à capitaliser sur cette tendance pour renforcer la bancarisation, diversifier les produits d'épargne et soutenir l'investissement productif.