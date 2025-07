Ile Maurice: Le déficit commercial des États-Unis avec le pays à USD 186,5 millions en 2024

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, émis le 11 juillet, indique que le taux révisé des droits de douane pour les produits mauriciens sur le marché américain n'a pas encore été annoncé.

Maurice avait été frappé d'un droit de douane de 40 % sur les produits exportés vers les États-Unis, à moins qu'un accord ne soit conclu. Un nouveau communiqué est attendu pour savoir si un accord sera effectivement conclu avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs le 1er août. Le samedi 12 juillet, le président Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane de 30 % sur les marchandises importées aux États-Unis en provenance de l'Union européenne et du Mexique.

Cela marque une nouvelle escalade dans les négociations à l'approche de la date limite du 1er août, suscitant des inquiétudes non seulement en Europe, mais aussi parmi les pays africains. Cette semaine, le Lesotho a déclaré l'état d'urgence national en raison des *«taux élevés de chômage des jeunes et des pertes d'emploi» *causés par l'incertitude sur les droits de douane.

Pour rappel, le Lesotho a été frappé par le taux tarifaire le plus élevé imposé par la Maison Blanche, soit 50 %. Les États-Unis ont un déficit commercial important avec le Lesotho, qui lui vend des textiles, notamment des jeans, et des diamants. Parmi les autres pays africains touchés par des droits de douane supplémentaires, on trouve Madagascar (47 %), Maurice (40 %), le Botswana (37 %) et l'Afrique du Sud (30 %).

Par la suite, les États-Unis ont annoncé une pause de 90 jours et ont réduit le taux tarifaire à 10 % jusqu'au 9 juillet 2025 avec tous ses partenaires commerciaux. Un nouveau report au 1er août 2025 a été annoncé le 7 juillet 2025, parallèlement à la révision des taux pour plusieurs pays. En même temps, les États-Unis ont entamé des discussions avec plusieurs partenaires commerciaux afin d'étudier des accords susceptibles d'empêcher l'application de droits de douane réciproques plus élevés.

À la suite des négociations, les taux tarifaires révisés qui doivent être mis en oeuvre le 1er août 2025 ont été annoncés pour plusieurs pays, dont l'Algérie (30 %), la Libye (30 %), la Tunisie (25 %) et l'Afrique du Sud, resté au niveau de 30 %.

Historique des accords Maurice-US

Les États-Unis et Maurice ont signé un accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA) en 2006. La troisième réunion du Conseil TIFA États-Unis-Maurice s'est tenue en avril 2009. Plus tard dans l'année, les États-Unis et Maurice ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un traité bilatéral d'investissement. Maurice est également membre du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), qui a également conclu un TIFA avec les États-Unis.

Selon le Bureau du représentant américain au commerce, le commerce total de marchandises entre les États-Unis et Maurice s'élevait à 282,5 millions de dollars en 2024. Les exportations américaines de marchandises vers Maurice en 2024 s'élevaient à 48 millions de dollars, soit une baisse de 57,2 % (64,0 millions de dollars) par rapport à 2023.

Les importations américaines de marchandises en provenance de Maurice en 2024 se sont élevées à 234,5 millions de dollars, soit une baisse de 18,2 % (52,1 millions de dollars) par rapport à 2023. Le déficit commercial des États-Unis avec Maurice s'est élevé à 186,5 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de 6,8 % (11,9 millions de dollars) par rapport à 2023.

L'île Maurice bénéficie également de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui accorde à un large éventail de produits un accès en franchise de droits au marché américain. Les importateurs américains de produits fabriqués à Maurice peuvent importer ces marchandises en franchise de droits, ce qui renforce leur compétitivité en termes de prix. Ces préférences sont actuellement valables jusqu'à fin septembre 2025, à moins que la législation AGOA ne soit prolongée ou remplacée par un autre accord au-delà de cette date.