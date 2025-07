Soudan: Al-Eaysir - Puisque dans la Fonction Publique, j'ai Décidé d'Etre un Serviteur de cette Nation

Le professeur Khalid Al-Eaysir a déclaré dans une publication Facebook après sa reconduction au poste de ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme :

« Depuis que j'ai eu l'honneur d'entrer dans la mêlée du travail public, j'ai décidé, devant Dieu et ma conscience, d'être un serviteur de ce cher pays, consacrant tous mes efforts au bien de son peuple et de son armée, sincère dans mes efforts, honnête dans mes intentions, ne recherchant ni récompense ni remerciement, mais plutôt la satisfaction de Dieu en premier lieu.

J'ai porté dans mon coeur une ancienne alliance indéfectible dont le but est de servir le bien public et ce qui apporte du bien au pays et à son peuple. Cette alliance restera gravée au plus profond de moi, aussi longtemps qu'il y aura une pulsation dans mon coeur et de la vie dans mon âme. »

Aujourd'hui, je renouvelle mes remerciements et ma gratitude au Président et aux membres du Conseil de souveraineté, au Premier ministre, au peuple soudanais loyal et à notre armée loyale pour avoir renouvelé leur confiance en moi pour assumer à nouveau les fonctions du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, afin de mener à bien les projets que j'ai commencés au cours des derniers mois, qui sont actuellement en cours de mise en œuvre et de construction.

Il a ajouté : « Avec cette nouvelle mission, je mesure l'énormité de la confiance et l'ampleur de la responsabilité. Je demande à Dieu de m'accorder le succès dans l'accomplissement de cette mission nationale comme il se doit, d'une manière digne de la confiance du gouvernement, de la dignité de la nation et de son peuple, et des aspirations du grand peuple soudanais à un avenir meilleur, à une culture plus établie et à une image plus splendide, digne du Soudan, de son statut et de son grand peuple. »

Si Dieu le veut, je commencerai, avec mes collègues fonctionnaires de ce ministère, à mettre en œuvre à nouveau des plans culturels, médiatiques et touristiques. Nous nous concentrerons, en coopération avec mes collègues ministres, sur les questions nationales importantes, au premier rang desquelles le retour des civils dans leurs foyers, la fourniture de services de base aux citoyens, la reconstruction des institutions et la résolution des conflits. Nous nous concentrerons sur la manière d'atteindre tous les objectifs de la nation soudanaise avec une impartialité, une loyauté et une sincérité totales.