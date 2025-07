Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Des jeunes de Poto-Poto I reçoivent des diplômes de fin de formation

Formés en électricité-bâtiment et en plomberie, plusieurs jeunes de la première circonscription électorale de Poto-Poto, le 3e arrondissement de Brazzaville, ont reçu le 14 juillet, grâce au député Rick Gérald Bokilo, leurs certificats ou diplômes marquant ainsi non seulement la fin de leur formation mais également leur aptitude professionnelle.

Initiée et financée par le député de Poto-Poto I, la formation en électricité-bâtiment et en plomberie s'inscrivait dans le cadre des activités intégrant l'année de la jeunesse. A travers ce énième geste, Rick Gérald Bokilo vient de montrer que l'action du député peut aussi aller au-delà du simple vote des lois ou au contrôle des actions gouvernementales. Selon lui, cette initiative est bien plus qu'un simple projet, c'est un acte de foi, un geste concret en faveur de l'autonomisation des jeunes.

« Cette vision ambitieuse et lucide, nous la devons à son excellence, Denis Sassou N'Guesso, président de la République. Par son leadership éclairé et constant, il a su inscrire la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes au coeur des priorités nationales. Grâce à ses orientations claires et sa volonté politique affirmée, nous pouvons aujourd'hui offrir à notre jeunesse des opportunités concrètes de formation et d'intégration dans le tissu économique. Il ne s'agit pas de promesse en l'air, mais des actions concrètes qui changent la vie des familles et participent à bâtir un Congo plus stable, plus prospère et plus uni », a rappelé le bienfaiteur.

Visiblement comblés de joie, les bénéficiaires ont salué l'élan de générosité d'un leader proche du peuple, un homme d'action. « Grâce à cette opportunité, nous sommes désormais capables d'électrifier un bâtiment dans le respect des normes en assurant l'entretien et d'anticiper les éventuelles pannes », a laissé entendre une bénéficiaire.

A un autre d'en renchérir : « Grâce à votre don, nous avons eu un métier, comme le dit un adage, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson ».

Notons que la sortie de cette cohorte de plusieurs jeunes est le fruit de la vision proactive du député Rick Gérald Bokilo qui a toujours placé la jeunesse au coeur de l'action politique.