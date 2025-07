Réunis le 13 juillet en Guinée équatoriale, dans le cadre de la septième réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine (UA), les dirigeants africains ont lancé un appel en faveur d'une intégration continentale renforcée et plus rapide. À cette occasion, chefs d'État, ministres des Affaires étrangères et responsables des Communautés économiques régionales (CER) ont mis en avant la nécessité de surmonter les obstacles persistants au développement du continent.

Organisée sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations », la réunion de coordination qui réunit traditionnellement le bureau de l'assemblée et les présidents des commissions a également servi de cadre au bilan des engagements pris par les États membres dans la mise en oeuvre des grands projets d'intégration. Parmi eux, la Zone de libre-échange continentale africaine, perçue comme l'un des piliers stratégiques pour bâtir un marché africain commun.

Les dirigeants ont unanimement souligné l'importance d'accélérer la ratification et la mise en oeuvre des instruments juridiques de l'UA, condition essentielle pour une véritable intégration économique, politique et sociale. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Téte António, a insisté sur le besoin de renforcer la cohérence normative entre les différents niveaux de gouvernance sur le continent. « L'Afrique ne pourra atteindre ses objectifs qu'à travers une approche harmonisée, inclusive et fondée sur la solidarité régionale », a-t-il déclaré.

Son homologue équato-guinéen, Siméon Oyono Esono Angue, quant à lui, a mis en avant l'importance d'une réponse africaine concertée aux défis interconnectés du moment comme l'insécurité alimentaire, le changement climatique, les crises politiques et inégalités sociales. Pour les participants, seule une coordination étroite entre les institutions régionales et continentales permettra de formuler des solutions durables et adaptées aux réalités africaines.

La réunion a également permis de passer en revue l'état de mise en oeuvre de l'Agenda 2063, la feuille de route stratégique de l'UA pour un développement inclusif et durable. Plusieurs intervenants ont déploré le rythme lent de certaines réformes et exhorté les États à faire preuve davantage de volonté politique.

En toile de fond, les discussions ont rappelé le besoin urgent de repenser le fonctionnement des institutions régionales, parfois perçues comme redondantes ou inefficaces. L'UA souhaite ainsi mieux clarifier les rôles respectifs de son institution, des CER, et des États membres, afin d'éviter les chevauchements et d'optimiser les ressources.