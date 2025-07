Ile Maurice: Sa voile retrouvée, les recherches se poursuivent

Le mystère demeure autour de la disparition en mer depuis plus d'une semaine de Tareq Narod, 28 ans, passionné de kitesurf. Un nouvel élément relance les espoirs, mais aussi les interrogations : sa voile endommagee a été repérée, hier, au large de Trou-aux-Biches.

«La voile de Tareq a été repérée à l'ouest-nord-ouest, à environ 15 milles nautiques. Nous pensons qu'il l'a abandonnée à un moment donné pour tenter de nager et revenir», a confié Adel Narod, le frère de Tareq, hier, lors d'un point au bureau de la National Coast Guard (NCG) au Caudan. Les restes de la voile de kitesurf du jeune homme ont été retrouvés par un bateau en haute mer. Contacté, le Police Press Office confirme cette information. Selon ses précisions, la voile a été formellement identifiée par la mère et le frère de Tareq Narod. Cet élément renforce la mobilisation : les patrouilles de la NCG sont maintenues et se sont intensifiées. Le bateau Victory est d'ailleurs actuellement en patrouille.

Depuis le 6 juillet, date à laquelle Tareq Narod a été vu pour la dernière fois, les recherches se poursuivent sans relâche. La NCG continue ses opérations de ratissage en mer et sur les côtes, épaulée par la famille et de nombreux volontaires. Pour rappel, ce jour-là, en début d'après-midi, Tareq Narod s'était lancé en mer pour une session de kitesurf, comme il en avait l'habitude. Mais cette fois, il n'est pas revenu. Malgré les moyens déployés et les appels à témoins, aucune trace n'avait été retrouvée jusqu'à la découverte de la voile.

Les recherches se poursuivent dans un climat mêlant attente, espoir et inquiétude pour les proches du jeune homme.