Ile Maurice: Examens 2025 - C'est parti pour le sprint final

Les choses sérieuses commencent pour des milliers d'élèves à travers l'île. Le calendrier des examens nationaux pour 2025 est désormais connu et les premières épreuves sont prévues dès le mois de septembre pour les collégiens du National Certificate of Education (NCE), tandis que les candidats au Primary School Achievement Certificate (PSAC) entameront leurs examens finaux en octobre. Une période cruciale tant pour les élèves que pour les enseignants et les familles, marquée par stress, révisions intensives et espoirs.

Top départ le 22 septembre

Pour les élèves de Grade 9, les examens du NCE débuteront le lundi 22 septembre avec l'épreuve de français. S'ensuivra une série d'évaluations réparties jusqu'au 16 octobre, couvrant une large gamme de matières allant des sciences aux langues orientales, en passant par l'art, la technologie ou encore l'informatique. Chaque matière bénéficie d'un créneau bien défini, généralement le matin, afin de favoriser la concentration et limiter la fatigue.

Cette année, certaines tendances se confirment selon les statistiques et analyses des résultats 2024. Par exemple, l'épreuve de Social and Modern Studies s'annonce exigeante, notamment autour de la question des Chagos, identifiée comme problématique. En revanche, des progrès significatifs sont à noter en Art & Design où le taux de réussite a bondi à 95,5 %, signe que la pratique et la préparation ciblée portent leurs fruits.

Le calendrier, clair et structuré, accorde une importance particulière à la diversité des matières et à l'équilibre des compétences évaluées : compréhension, méthode, restitution, créativité. Autant de facettes qui seront scrutées par les examinateurs.

Deux temps forts pour les écoliers

Les élèves de Grade 6 passeront, eux, leur Final Modular Assessment dès le 2 septembre, avec l'épreuve de Science, suivi d'History & Geography le lendemain. Cette première phase sera complétée par les épreuves de fin d'année entre le 28 et le 31 octobre. Les matières au programme incluent notamment le français, l'anglais, les langues orientales et les mathématiques.

Pour les candidats privés et les élèves de Grade 5 autorisés à se présenter au PSAC, le calendrier est identique, à la différence que certaines épreuves comme Science ou History & Geography sont programmées l'après-midi, afin de mieux répartir les sessions.

Cette organisation vise à créer des conditions optimales pour permettre aux élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le ministère de l'Éducation a rappelé l'importance d'un environnement calme, d'une bonne alimentation et d'un soutien moral pendant cette période intense.

Alors que les examens approchent à grands pas, les derniers conseils s'imposent : révisions ciblées, gestion du temps, pratique des sujets-types, repos suffisant... Chaque détail compte pour transformer ces semaines de travail acharné en réussite. Le compte à rebours est lancé. Pour les élèves, le mois de septembre marque le début d'un sprint académique vers un avenir prometteur.