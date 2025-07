Congo-Brazzaville: BEPC 2025 - Dix détenus passent les épreuves écrites à la Maison d'arrêt de Brazzaville

Dix candidats dont une fille passent, depuis le 15 juillet, des épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) à la Maison d'arrêt et de correction de Brazzaville.

Comme des milliers d'autres candidats dissimilées à travers le pays, les dix de la Maison d'arrêt de Brazzaville ont été soumis le premier jour à l'épreuve de mathématiques. C'est le directeur de ce lieu de détention, le commandant de police Fredy Ossebi, qui a lancé les épreuves en compagnie du chef de centre, Pierre Mboumba Poungui, en présence des membres de la commission anti-fraude.

Le chef du centre a assuré au premier jour que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement des épreuves. Pierre Mboumba Poungui a passé un message de réussite aux dix candidats détenus, tout en leur rappelant qu'ils ont les mêmes chances que leurs collègues se trouvant sur toute l'étendue du territoire national. « L'examen se passe dans la quiétude, les enfants sont bel et bien assis dans de bonnes conditions, les épreuves ont été lancées à 9 h 00. Le message ne peut être que celui de réussite. Je les ai exhortés, tout en leur signifiant qu'ils ont les mêmes chances avec les candidats qui sont dans la Lékoumou, à Madingou, à Sibiti, à Djambala, à Impfondo... », a-t-il signifié.

Les candidats ont salué, quant à eux, les efforts fournis par la direction générale de l'administration pénitentiaire pour leur encadrement pédagogique. Ils se sont dit, par ailleurs, confiants et sereins, affirmant aborder les épreuves sans crainte. « Aujourd'hui, c'est notre premier jour d'examen. Pour ce que nous sommes en train de voir ici, c'est ce que nous avons fait avec nos encadreurs. Nous sommes sûrs et certains que nous allons bien travailler et allons réussir à cet examen », a déclaré l'unique candidate à cette maison d'arrêt, appuyée par son collègue qui a remercié le directeur général de l'administration pénitentiaire pour les conditions atténuantes qu'il leur a accordées pour qu'ils passent l'examen dans de meilleures conditions.

Notons que la Maison d'arrêt et de correction de Brazzaville, sous l'impulsion du colonel-major Jean Blaise Komo, inscrit chaque année des détenus aux différents examens d'État. Cette initiative enclenchée depuis 2017 vise à offrir une chance d'éducation et de réhabilitation aux personnes incarcérées. La Maison d'arrêt de Brazzaville a présenté cette année, outre au BEPC, quatorze candidats au baccalauréat général et onze au Certificat d'études primaires et élémentaires dont dix ont été déclarés admis.