Le championnat du monde de scrabble qui s'est ouvert cette semaine dans la ville de 3 Rivières au Canada a été remporté haut la main par le Sénégalais Moustapha NDOYE.

Moustapha NDOYE est aux anges. Comme on dit, il l'a fait. Avec la prouesse qui sied, en pulvérisant ses plus farouches et redoutables adversaires. Pour montrer le chemin à ses poulains, le Président de la fédération sénégalaise de scrabble est descendu de son piédestal. Moustapha NDOYE, ingénieur Géomètre de son état, n'avait pas dit son dernier mot face aux meilleurs du monde entier. Avec une ingéniosité d'acier, il pulvérisera tous ses sérieux adversaires. Une compétition de titans qui a tourné au finish en faveur Moustapha NDOYE. Il remporte haut la main et le jeu d'esprit ce premier trophée. Un honneur pour le Sénégal qui gagne et pour toute l'Afrique.

Une première médaille mondiale sous l'ère de son magistère

Avec ce Sacre, Moustapha NDOYE ouvre la voie du succès non seulement pour la fédération sénégalaise et surtout pour toute l'Afrique. Deux autres champions Ndongo Samba Sylla et Mactar SYLLA vont entrer en lice.