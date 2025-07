Congo-Brazzaville: Economie congolaise - Le taux de croissance estimé à plus de 1,8% en 2025

L'économie congolaise va se consolider cette année, avec un taux de croissance estimé à plus de 1,8%, en nette amélioration par rapport à celui de l'année 2024 qui était établi à plus de 1,5%. Ces statistiques ont été publiées, le 15 juillet à Brazzaville, par la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) lors de la réunion du Comité national économique et financier.

La réunion du Comité national économique et financier a été présidée par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka. Elle a permis de faire le point de la situation macroéconomique aux niveaux national, sous régional et international. Sur le plan national, il a été noté une nette amélioration de la situation macroéconomique au premier trimestre 2025.

L'activité économique, relève le Comité, devrait se consolider en 2025, avec un taux de croissance qui se situerait à plus de 1,8%, contre un peu plus de 1,5% enregistré en 2024.

Le Comité national économique et financier précise que cette embellie financière est tributaire de la poursuite des investissements dans le secteur pétrolier, et la bonne tenue des activités dans le secteur hors pétrole.

« Cette évolution se traduit par un excédent du solde budgétaire global base engagements, hors dons et une augmentation de la masse monétaire. Sur le front des prix, l'inflation devrait s'accentuer avec un taux qui ressortirait au-dessus de la norme communautaire, à 3,5% en moyenne annuelle, contre 3,1% en 2024. Elle est en lien avec la hausse des prix de certains produits importés et perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique », relève le communiqué final.

L'encours des crédits bruts en hausse de 33%

Examinant les modes de financement de l'économie congolaise, le Comité national économique et financier a noté une augmentation substantielle de 33% de l'encours des crédits accordés par la banque à la clientèle à 1 647,2 milliards FCFA au 31 mars dernier. La BEAC a constaté, par ailleurs, une baisse des créances de 1,3%, soit à 274,2 milliards FCFA. Le marché des valeurs du trésor, quant à lui, affiche une régression de 22,37% des besoins exprimés, et un encours de 2 528,14 milliards à fin avril 2025, soit une hausse de 6,90% en glissement annuel.

Toutefois, le Comité s'est réjoui de la mise en place du cadre de concertation du trésor avec son réseau de spécialistes en valeurs du Trésor. Il a encouragé le gouvernement à maintenir le cap du dialogue afin de favoriser le fonctionnement adéquat de l'économie nationale.

Au plan sous régional, la BEAC indique que l'indice composite des activités économiques s'est accru de 8,5% au premier trimestre 2025. Le taux d'inflation s'est établi à 4,9% en 2024. Pour la présente année, le taux du produit intérieur brut s'établirait à 2,4%, contre 2,9% l'année dernière, et le taux d'inflation devrait revenir à 2,8%, contre 4,1% en 2024.

Sur le plan international, la BEAC a noté que la croissance économique mondiale est estimée à 2,8% en 2025, contre 3,3% initialement prévue. En 2026, selon l'institution financière, elle devrait se situer à 3%.