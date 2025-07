Congo-Brazzaville: PSIPJ - Une mission d'évaluation de la Banque mondiale à Brazzaville

Conduite par le spécialiste principal en protection sociale, Joachim Boko, la délégation de la Banque mondiale (BM) séjourne du 16 au 31 juillet dans la capitale congolaise pour faire la revue à mi-parcours du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ).

Pendant près de deux semaines, la mission va examiner l'état d'avancement de la mise en oeuvre de chaque composante opérationnelle du projet et identifiera les défis à la réalisation de l'objectif de développement ainsi que des cibles du cadre de résultats du projet d'ici à sa clôture en juin 2027. Aussi, il s'agira de s'accorder avec la partie nationale sur les mesures de remédiation et de recommandation en vue d'accélérer la mise en oeuvre du projet ainsi que du lancement des deux crèches réhabilitées par le projet en vue du lancement du pilote en soutien au développement de la petite enfance.

« Il s'agira d'évaluer si le projet est en voie d'atteindre l'objectif de développement et les cibles du cadre de résultats en temps opportun et de manière efficace. La mission évaluera également si les composantes du projet sont mises en oeuvre, conformément aux normes de qualité convenues. Dans le même élan, elle identifiera les éventuelles lacunes dans le mise en oeuvre, déterminera les mesures correctives et formulera des recommandations pour y remédier », précise le communiqué de la BM à ce propos.

En effet, dans son opérationnalisation, le PSIPJ contribue, entre autres, à la formation de 45 000 jeunes vulnérables déscolarisés âgés de 18 à 35 ans vivant à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso à travers deux parcours, à savoir la formation à l'entrepreneuriat et l'apprentissage d'un métier. Le projet assiste également 48 000 ménages vulnérables par le versement des transferts monétaires conditionnels pendant deux ans.

En rappel, le PSIPJ a pour but de fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique provoquée par la covid-19 et d'accroître l'accès des ménages ainsi que des jeunes pauvres et vulnérables aux filets sociaux dans les zones d'intervention retenues. Ce dernier est financé par la BM à hauteur de 83,7 milliards F CFA (133 millions de dollars).