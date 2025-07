Congo-Kinshasa: Festival Mondial de la Musique et du Tourisme - Félix Tshisekedi siffle le coup d'envoi aujourd'hui !

Après une longue période des préparatifs, marquée par une sensibilisation intense au plan interne, l'élaboration des stratégies ciblées et la mobilisation à grande échelle des partenaires, le Festival Mondial de la Musique et du Tourisme démarre bel et bien ce mercredi 16 juillet courant. Sauf changement de dernière minute au programme, C'est Félix- Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, lui-même, qui va procéder au lancement solennel des activités de ce grand évènement du pays.

Prévu du 16 au 18 juillet 2025, le Festival Mondial de la Musique et du Tourisme, rendu possible par José Mpambia, Ministre du Tourisme, se conçoit comme une vitrine essentielle qui entend positionner la RDC comme une destination d'exception en valorisant sa biodiversité culturelle et son patrimoine touristique, tout en assurant stratégiquement une promotion plus accrue de la Rumba congolaise.

L'évènement vise également à renforcer le dialogue, l'esprit de la paix et le développement économique à travers l'innovation culturelle, à l'image du thème apprêté par le comité organisateur : "La route de la Rumba pour la paix". Les activités du Festival vont se dérouler sur trois principaux sites, à savoir : le Centre culturel construit tout récemment par la Chine, l'esplanade du Palais du peuple et l'Echangeur de Limete.

Pour la journée inaugurale, au Centre culturel, après la cérémonie d'ouverture, il est prévu plusieurs spectacles, pendant que le village culturel ouvrira ses portes pour accueillir le public. Au Palais du peuple, l'organisateur confirme que la kermesse implantée sur le site, accueillera un spectacle musical inédit, de même pour l'Echangeur de Limete.