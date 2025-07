Congo-Kinshasa: L'Institut Ebuteli lance un plaidoyer pour le renforcement de la crédibilité et de l'efficacité de la CNDH

Un atelier s'est ouvert le mardi 15 juillet 2025, à Kinshasa, mettant en lumière le rôle, les défis et l'avenir de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de la République Démocratique du Congo (CNDH-RDC). Organisé par l'influent institut de recherche congolais « Ebuteli », ce forum public a servi de plateforme pour une discussion approfondie sur cette institution clé du processus démocratique du pays.

Au coeur des échanges, la question sur comment renforcer la CNDH-RDC pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle de gardienne des droits fondamentaux. L'initiative d'Ebuteli, qui s'inscrit dans une série de réflexions sur les institutions électorales, a réuni des acteurs de la Société civile, des représentants institutionnels et des partenaires pour un diagnostic sans complaisance.

« Le but est de favoriser une discussion ouverte sur les dynamiques actuelles entourant la CNDH, au-delà du contexte électoral », a déclaré Ange Makadi, chercheuse et responsable de la communication à Ebuteli, lors de l'ouverture des travaux. Elle a souligné l'importance de « promouvoir un dialogue inclusif et transparent » pour débattre des forces mais aussi des faiblesses de la commission.

Représentant le président de la CNDH en mission, son directeur de cabinet, René Kabala, a rappelé le mandat fondamental de l'institution. « Cette institution, à l'occurrence la CNDH, est un mécanisme mis en place par la loi organique n°13/011 du 21 mars 2013, qui s'assigne comme objectif d'aider les pouvoirs publics à assumer correctement leurs obligations constitutionnelles en la matière », a-t-il précisé. Il a insisté sur son statut d'organe « technique, consultatif, indépendant, pluraliste, doté de la personnalité juridique et émergeant au budget de l'État ».

Cependant, malgré ce cadre légal ambitieux, la réalité sur le terrain est complexe. La CNDH est confrontée à des défis majeurs qui entravent sa mission. Cette fragilité a été au centre de l'intervention de Trésor Kibangula, directeur du pilier politique d'Ebuteli.

Avec une clarté percutante, Trésor Kibangula a exposé les difficultés auxquelles la commission fait face, notamment « dans la documentation des violations des droits de l'homme ». Ce constat, largement partagé, appelle à une action résolue pour transformer l'institution en un rempart crédible contre l'injustice.

Pour ce faire, une série de réformes a été mise sur la table. Mr Kibangula a plaidé pour une refonte du mode de désignation de ses dirigeants, suggérant notamment l'instauration d'auditions publiques pour garantir la transparence et la compétence des membres choisis. Une autre proposition phare, et un défi récurrent pour l'institution, est la nécessité de lui « donner les moyens adéquats ». Sans ressources financières et logistiques suffisantes, la capacité de la CNDH à enquêter sur l'ensemble du territoire et à fonctionner en toute indépendance reste un voeu pieux.

Ce forum met en lumière une conviction selon laquelle, la vitalité de la démocratie congolaise est intimement liée à la force de ses institutions d'appui, et la CNDH en est une pierre angulaire. Les discussions initiées par Ebuteli sont un appel à l'action pour que la promesse d'une commission indépendante et efficace devienne une réalité tangible pour tous les citoyens congolais.