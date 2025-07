Congo-Kinshasa: En cas d'échec des pourparlers à Doha - Washington prêt à s'engager aux côtés de la RDC pour son intégrité territoriale

Les masques tombent à Doha et Washington tape du poing sur la table. C'est pour la première fois que Washington se montre ferme après les élucubrations de Paul Kagame qui peine à conclure l'accord de Doha après celui de Washington. L'étau diplomatique se resserre autour de Kagame qui a menacé de quitter la table des négociations à Doha après le rejet de sa proposition d'administrer l'Est de la RDC pendant huit ans. Pour le Rwanda, les USA prennent fait et cause pour la RDC. Des déclarations graves de conséquences ayant obligé le facilitateur américain d'ôter ses gants pour répondre froidement à la partie rwandaise.

Le chargé des affaires africaines à la Maison Blanche, Massad Boulos, a réagi fermement, invitant le ministre rwandais à rester à la table des négociations. Et de menacer : « S'il ose quitter la salle, comme cela avait déjà été le cas en décembre dernier à Luanda, rien ni personne n'empêchera la République démocratique du Congo d'avoir recours à la force, même de manière excessive, pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Et dans le pire des scénarios, les États-Unis s'engageront aux côtés des Congolais » avant de dénoncer les exigences répétées du M23-AFC qu'il juge contraires à l'intégrité territoriale de la RDC.

Entretemps, l'AFC/M23 maintient la pression sur le front comme pour créer une digression aux discussions de Doha. Le Rwanda et ses supplétifs ont attaqué les forces gouvernementales afin de contrôler d'autres territoires, en dehors de ceux déjà sous occupation.

En effet, des combats intenses ont été signalés dès les premières heures de mardi 15 juillet 2025 sur plusieurs fronts dans la province du Sud-Kivu entre les combattants Wazalendo et les éléments de l'AFC/M23 et leurs alliés. Ces combats se sont concentrés principalement dans les groupements de Bugobe et Cirunga, dans le territoire de Kabare, ainsi qu'à Rukezi, dans les hauts plateaux de Fizi.

Dans cette dernière zone, les Wazalendo affrontent les groupes armés Twiraneho et RED-Tabara qui sont des alliés de l'AFC/M23. Ces nouveaux combats font craindre une aggravation de la crise et de nouveaux déplacements massifs de populations civiles. Il y a donc crainte d'une nouvelle crise humanitaire dans cette partie Est de la République Démocratique du Congo

Pour rappel, le processus diplomatique de Doha s'inscrit dans la continuité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des conclusions des processus de Nairobi et de Luanda, de la déclaration des principes, ainsi que de l'accord bilatéral signé le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump.