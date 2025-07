Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités des DEP des administrations publiques dans l'exercice de leur rôle au sein des Groupes des Résultats du CCDD 2025-2029

Une session de formation de cinq jours a été organisée à l'intention des Directeurs d'Études et de Planification (DEP) des différents ministères du Gouvernement central pour renforcer leurs capacités afin de mener à bien leurs rôles en tant que membres des groupes d'effets du CCDD. L'activité s'est tenue du 7 au 11 juillet 2025 dans la salle de conférence de la MONUSCO à Kinshasa.

Cette formation a réuni 62 participants, dont 9 femmes et 3 personnes en situation de handicap, toutes et tous directrices et directeurs au sein des administrations sectorielles occupant des fonctions de planification stratégique et d'analyse au sein des ministères sectoriels. L'objectif principal était de renforcer les capacités techniques et stratégiques des Directeurs et Directrices d'Études et de Planification pour une meilleure performance dans l'élaboration, la gestion et l'évaluation des politiques publiques, en lien avec la mise en oeuvre du Cadre de Coopération

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur Daniel Epembe Mosango, Secrétaire général au Plan et de la Coordination de l'aide au développement, représentant le Vice-Premier Ministre, Ministre du plan et de la Coordination de l'aide au développement, aux côtés de Monsieur Bruno Lemarquis, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies en RDC et de Monsieur Célestin Kapongo Tshikaya, Secrétaire général à la Coopération internationale. Ce pilotage conjoint témoigne de l'engagement commun à améliorer la performance de l'administration publique congolaise pour l'atteinte des résultats du cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029.

« En renforçant les capacités de nos directeurs d'études et de planification, nous construisons les fondations d'une administration moderne, efficace et plus proche des citoyens », a déclaré le Secrétaire général au plan et à la coordination de l'aide au développement.

L'accompagnement technique a été assuré par des experts nationaux qui ont animé des modules clés visant à :

Améliorer la compréhension du Droit Administratif et de son application dans le cadre de leurs fonctions.

Approfondir les connaissances sur les principes fondamentaux du Droit Public en lien avec les missions et les valeurs des Nations Unies.

Maîtriser les principes, outils et méthodologies de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) dans le contexte de la planification et de l'évaluation des politiques publiques.

Cet atelier de 5 jours a été marqué par divers travaux pratiques, des mises en situation et des études de cas, tirées de contextes institutionnels réels. Les participants et les participantes ont exprimé leur satisfaction, Madame Nguwa Tshimbo Natasha, DEP au ministère de formation professionnelle a déclaré au nom de tous les DEP :

« Nous venons d'être renforcés en compétence pour améliorer notre savoir-faire dans la gestion axée sur les résultats et notre savoir-être dans notre responsabilité administrative, éthique et déontologique. Ce renforcement des capacités nous permettra également d'oeuvrer efficacement à la mise en oeuvre du cadre de coopération pour le développement durable (CCDD), en notre qualité des membres du groupe des résultats mais aussi dans la gestion quotidienne de nos Directions respectives. »

Cette session s'inscrit dans le cadre des efforts coordonnés entre le Gouvernement congolais et le système des Nations Unies, pour améliorer la qualité de la planification et de l'action publique en RDC, tout en sollicitant l'intégration des principes d'équité, d'efficacité et d'inclusion.