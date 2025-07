Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'Ambassade de France lance un projet de 656 millions de FCFA pour appuyer le pays

Le Sénégal va organiser le premier événement olympique en terres africaines en 2026. Pour l'appuyer, l'Ambassade de France dans le pays va lancer un projet appelé « En route pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 » qui vise notamment la réhabilitation de certaines infrastructures.

En 2026, le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ). A moins de 500 jours de l'événement, l'Ambassade de France au Sénégal, en collaboration avec le Comité d'organisation des JOJ de Dakar 2026 (COJOJ) et le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), lance le projet « En route pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 ».

Ce dernier est d'un montant d'un million d'euros, soit 656 millions de francs CFA sur deux ans, apprend-on. Selon l'Ambassade, il « s'inscrit dans le cadre du partenariat sportif entre le Sénégal et la France, porté par le continuum entre les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et les jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, autour de l'Alliance Dioko qui réunit les acteurs engagés pour faire des COJ un catalyseur de développement et d'inclusion par le sport, dans une logique d'héritage ».

Quatre axes majeurs le composent : la réhabilitation et la construction d'infrastructures sportives à Dakar et dans d'autres localités (stade Iba Mar Diop, piscine olympique au complexe du Tour de l'oeuf, autres infrastructures sportives de proximité) ; le renforcement de la gouvernance et des compétences au sein du mouvement sportif sénégalais ; le soutien à la préparation des jeunes athlètes sénégalais, au Sénégal notamment ; la promotion du sport comme levier d'éducation et d'insertion socio-économique, notamment pour la jeunesse.