Afrique: Huile d'olive - La Tunisie séduit plus de 60 pays et vise le continent africain et l'Asie

Le directeur général de l'Office national de l'huile, Mondher Ben Amor, a annoncé ce mercredi que les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont atteint 244 000 tonnes à la fin juin 2025, enregistrant une hausse de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Ce volume représente un rythme d'exportation soutenu d'environ 28 000 tonnes par mois. Cependant, les recettes générées par ces exportations ont connu une baisse, totalisant 3 029 millions de dinars, contre 4 080 millions de dinars en 2024.

Mondher Ben Amor explique ce recul par une baisse des prix sur le marché international, liée à une offre abondante, contrairement aux saisons précédentes marquées par des épisodes de stress hydrique qui avaient limité la production mondiale.

Concernant l'huile d'olive conditionnée, les exportations ont atteint 29 000 tonnes à fin juin 2025, soit plus que les 28 000 tonnes exportées sur toute la saison 2023-2024. Les prévisions tablent sur un dépassement des 30 000 tonnes avant la fin de la saison en cours.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Ben Amor a souligné l'existence d'une stratégie nationale pour renforcer les exportations d'huile conditionnée, grâce à la mobilisation des structures concernées, dont l'Office national de l'huile, qui intervient en matière de formation, accompagnement qualité et soutien promotionnel.

Cette stratégie est menée en collaboration avec le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le Centre technique de l'emballage et du conditionnement. Diversification des marchés et appui à la consommation locale La Tunisie exporte actuellement son huile vers plus de 60 pays et détient la première place sur le marché canadien.

L'objectif est désormais de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels européens, principalement l'Italie et l'Espagne, et de conquérir de nouveaux marchés prometteurs, notamment en Afrique et en Asie.

Sur le plan local, le directeur a insisté sur l'importance de stimuler la consommation intérieure, à travers une offre à prix abordable, en phase avec le pouvoir d'achat des citoyens.

L'État a ainsi mis en oeuvre un programme de distribution d'huile d'olive conditionnée à prix subventionné : 7,5 millions de litres en 2024 et 2,6 millions de litres en 2025, au prix de 12 500 millimes le litre.

Enfin, Ben Amor a réaffirmé l'engagement de l'État à stabiliser le marché via un système de stockage stratégique, en coordination avec le ministère de l'Agriculture.

Les préparatifs pour la prochaine campagne sont déjà en cours, avec des actions sur la maintenance des infrastructures, l'organisation logistique et la mobilisation de toutes les parties prenantes.