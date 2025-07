Soudan: Dr. Salma passe en revue les préparatifs de la première conférence de la jeunesse au pays

La membre du Conseil Souverain de Transition Dr. Salma Mubarak a souligné la nécessité de donner la priorité aux questions de la jeunesse, d'exploiter leurs énergies pour la construction et la reconstruction et de les impliquer dans la planification des projets de renaissance et de développement d'après-guerre.

Lors de sa rencontre aujourd'hui avec la sous-secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Hazar Abdul-Rasoul Al-Ajab, la membre du Conseil de souveraineté a été informé des dispositions en cours pour la tenue de la première conférence de la jeunesse au Soudan et de la Conférence de la jeunesse africaine.

La réunion a passé en revue les dossiers clés du ministère de la Jeunesse et des Sports et les amendements proposés à la loi sur la Jeunesse et les Sports pour la rendre plus flexible et renforcer le prestige de l'État et l'autorité du ministère.

De son côté, Hazar Abdul Rasul, sous-secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré que malgré la guerre, le Soudan a été présent à tous les événements régionaux et internationaux, y compris les Jeux olympiques, notant que les équipes nationales du Soudan sont toujours en compétition pour atteindre le podium mondial.

La sous-secrétaire à la Jeunesse et aux Sports a ajouté que le ministère a travaillé pour organiser toutes les organisations de jeunesse et parrainer leurs activités, ce qui a contribué à ce que les jeunes jouent un rôle croissant dans la lutte pour la dignité, en fournissant une aide humanitaire et médicale et en prenant soin des prisonniers. Ils ont incarné une épopée héroïque complète qui confirme que la jeunesse soudanaise est imprégnée de valeurs nationales.