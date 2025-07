Sénégal: Après plus de six décennies, la France met fin à sa présence militaire permanente

Après plus de six décennies de présence militaire française continue, la dernière base des éléments français au Sénégal va être officiellement remise aujourd'hui à l'armée sénégalaise. Ce passage sous drapeau sénégalais, c'est tout un symbole.

Une courte cérémonie militaire marquera le passage sous drapeau sénégalais de la dernière base militaire française au Sénégal. Le camp Geille est située au coeur de la capitale, en plein centre-ville, dans le quartier Ouakam, c'est la plus vaste des six emprises que l'armée française avait encore à Dakar avec cinq hectares. Mais c'est aussi la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest qui ferme aujourd'hui - tout comme l'escale militaire française située à l'aéroport de Dakar. Signe de la reconfiguration globale de la coopération de défense entre la France et l'Afrique.

Pour le Sénégal ce départ marque le point final d'une présence permanente de l'armée française dans le pays depuis l'époque coloniale, comme l'explique le professeur d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop, Mor Ndiaye : « Des éléments qui sont en permanences au Sénégal depuis le XIXe siècle, depuis la période coloniale, qui se sont consolidés depuis 150 ans, soient remis en question constitue tout un symbole. Une période très importante dans l'histoire de la coopération militaire entre la France et le Sénégal. »

Des discussions dès 2022

Une coopération avec l'armée française qui a évolué tout de même ces 60 dernières années. En 1960, juste après l'indépendance et jusqu'en 2011, l'armée française s'engage à appuyer la construction de l'armée sénégalaise et à défendre le Sénégal en cas d'agression extérieure. À partir de 2011, les forces françaises du Cap-Vert deviennent les éléments français au Sénégal dont la vocation n'est plus de défendre le Sénégal, mais d'assurer des formations et des entraînements conjoints.

Cette fin de la présence française au Sénégal - qui arrive alors que les bases militaires françaises ont fermé en janvier 2025 au Tchad et en Côte d'Ivoire, en février 2025 - c'est le fruit de discussions. « Un dialogue apaisé et constructif » qui a démarré avec le Sénégal dès 2022, explique l'armée française qui dit avoir compris dès 2021 la nécessité de faire évoluer sa présence militaire en Afrique. « On avait un vrai problème de perception », affirme une source militaire française. Le départ des militaires français était une demande ancienne de la gauche sénégalaise et une promesse de campagne du Pastef, actuellement au pouvoir.

Au Sénégal, dans un premier temps, en 2023, l'armée française a commencé à réduire le nombre de ses militaires présents en permanence dans le pays et préparé le transfert de certaines de ses bases. La transformation du camp Geille qui ferme aujourd'hui en une base qui abrite un poste de formation franco-sénégalais a été un temps envisagé, puis abandonné.

Une coopération qui continue

L'arrivée au pouvoir, il y a un peu plus d'un an, du Pastef, et la demande du président en décembre 2025 que toutes les bases étrangères militaires au Sénégal ferment, ont formalisé le processus en cours. À partir de janvier, une commission mixte franco-sénégalaise a défini le calendrier des rétrocessions qui ont commencé le 7 mars. Quatre bases ont déjà été rétrocédées. Les deux dernières emprises, l'une à Ouakam et l'autre à l'aéroport, passeront sous drapeau sénégalais aujourd'hui.

Aujourd'hui, les deux armées ne parlent pas de rupture, mais d'un nouveau partenariat. La coopération militaire entre les deux pays va continuer, ce seront des formations toujours. Mais au lieu d'avoir des militaires français à disposition basés à Dakar. Ils seront envoyés de Paris en fonction des demandes de formation. La surveillance maritime en mer et la cybercriminalité sont quelques-uns des sujets évoqués.

La rétrocession de la dernière base française au Sénégal marque en tout cas la fin de la présence permanente de l'armée française en Afrique de l'Ouest. Reste une emprise franco-gabonaise à Libreville et une base militaire française à Djibouti.