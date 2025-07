Afrique Australe: Sommet SADC - J - 30 avant la tenue de l'événement

Madagascar accueillera le 45e sommet de la SADC dans un mois. L'événement sera également marqué par la prise de fonction d'Andry Rajoelina comme nouveau président de cette organisation régionale.

La dernière ligne droite. Dans un mois, Madagascar sera l'hôte du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Un rendez-vous qui se tiendra au Centre de conférence internationale (CCI) d'Ivato, les 16 et 17 août.

Le J -30 de l'événement a été marqué par une cérémonie de remise de seize véhicules protocolaires, offerts par la Chine à l'État, au palais d'État d'Iavoloha, hier. Il s'agit de berlines de luxe de la marque chinoise Hongqi, spécialisée dans les voitures haut de gamme. Chacun des chefs d'État et de gouvernement qui prendront part au sommet de la SADC disposera d'une Hongqi H9 durant l'ensemble de son séjour.

« Pour l'histoire, ce sont ces véhicules officiels qui avaient transporté les chefs d'État lors du sommet Chine-Afrique, en Chine. Et lorsque nous avons formulé le souhait que ces mêmes véhicules puissent accueillir les quinze chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Antananarivo, nous avons reçu une écoute bienveillante, et une réponse rapide de la part de la République populaire de Chine », déclare Andry Rajoelina, président de la République.

Ces nouveaux véhicules sont ainsi destinés à renforcer la capacité logistique de Madagascar dans l'accueil protocolaire des hautes personnalités. Dans son allocution d'hier, le locataire d'Iavoloha ajoute : « Nous voulons faire de ce rendez-vous une vitrine de l'hospitalité malgache et de notre savoir-faire, une opportunité pour notre diplomatie, notre économie et notre visibilité régionale. »

L'appui des partenaires, à l'instar de celui de la Chine, est le bienvenu « pour relever ces défis avec sérénité », ajoute-t-il.

Après la réussite du sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), en avril, celui de la SADC représente un nouveau défi de taille pour la Grande Île. Outre la portée diplomatique de l'événement, il y a aussi les enjeux protocolaires, sécuritaires et logistiques, afin que le séjour des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que celui des membres de leurs délégations respectives, se déroule sans accrocs.

Étape historique

« Des efforts soutenus sont déployés dans l'organisation du 45e sommet de la SADC », assure Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, en marge de la cérémonie d'hier à Iavoloha, ajoutant : « Nous entamons la dernière ligne droite des préparatifs. »

Tout comme lors du sommet de la COI, un centre de commandement opérationnel (CCO) est en place au stade Barea depuis lundi. Les quatorze commissions au sein du comité d'organisation du sommet de la SADC y sont installées.

« Ce centre opérationnel sera le quartier général pour l'organisation du sommet et de toutes ses réunions statutaires, réunissant les chefs d'État et de gouvernement des pays membres », indique le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook.

Le comité d'organisation aura fort à faire. Le sommet proprement dit se tiendra le 17 août. Il sera précédé du sommet de la Troïka de la SADC, le 16 août. Des événements parallèles débuteront dès le 28 juillet, comme la Semaine de l'industrialisation.

Les délégués des différents pays membres de l'organisation régionale arriveront le 3 août. Plusieurs réunions préparatoires vont alors s'enchaîner, dont le Conseil des ministres de la SADC, le 12 août. Les chefs d'État et de gouvernement, eux, arriveront à partir du 15 août.

Au-delà du défi organisationnel, l'accueil de ce 45e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe marque une étape historique dans le rôle que joue Madagascar au sein de l'organisation régionale.

Avec ses seize pays membres, la SADC jouit également d'un statut non négligeable au niveau du continent africain. Pour la première fois depuis son adhésion en 2005, la Grande Île accueillera un sommet et en assumera la présidence, par le biais du président Andry Rajoelina. Ce dernier prendra, par la même occasion, la présidence de la Troïka, organe décisionnel de la SADC en matière de politique, de sécurité et de défense.

La passation entre Andry Rajoelina, président entrant de la SADC, et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, président sortant, se tiendra lors de la cérémonie d'ouverture officielle du sommet, le 17 août. Le statut de président de la SADC permettra au locataire d'Iavoloha d'être aux commandes du mécanisme décisionnel de l'organisation. Le président en exercice définit en effet les priorités politiques et régionales, et coordonne la Troïka, entre autres.

« Madagascar est désormais en première ligne dans la conduite des affaires régionales », se félicite la ministre des Affaires étrangères.

En tant qu'hôte du sommet et président entrant de l'organisation, la Grande Île a, par exemple, aligné le thème de l'événement avec ses priorités nationales : la promotion de l'industrialisation, de la transformation agricole et de la transition énergétique.