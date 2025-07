Togo: Des élections municipales dans un climat tendu avec des appels à manifester

Dès ce jeudi matin, les citoyens élisent leurs maires et leurs conseillers municipaux pour les 117 communes que compte le pays. Ce sont les troisièmes élections municipales de l'histoire du Togo, et les premières de la nouvelle République, définitivement instaurée début mai. Mais ce scrutin se déroule dans une situation sociopolitique tendue, avec le mois dernier des manifestations interdites et réprimées par le gouvernement togolais.

Après les sénatoriales de février 2025, qui ont définitivement installé la Ve République, ces municipales marquent le premier scrutin d'importance pour plus de 4,5 millions d'électeurs. Un exercice citoyen, auquel les Togolais ne sont que très peu habitués. Les dernières municipales remontant à 2019, avec 60% remportés par le parti au pouvoir UNIR et les précédentes ayant eu lieu 32 ans auparavant.

Close depuis lundi, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, et ce, malgré les manifestations qui l'ont devancée dans les derniers jours du mois de juin. Les manifestants et les forces de l'ordre se rejetant mutuellement la responsabilité des violences qui ont causé cinq morts par noyade, selon le bilan officiel. Deux de plus selon les ONG et les opposants.

Les poids lourds de l'opposition, qui avaient boycotté les sénatoriales de février, pour protester contre le nouveau régime parlementaire, participeront cette fois aux municipales de ce jeudi, malgré des demandes répétées d'un report de ces élections, afin de d'abord faire la lumière sur les violences du mois dernier.

De son côté, le mouvement M66, mené par la société civile de la diaspora togolaise, maintient son appel à manifester en ce jour d'élection et exige toujours la démission du président du Conseil, Faure Gnassingbé.