Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 juillet 2025

revue de presse

Mali : L’ancien Premier ministre Moussa Mara est ressorti libre du tribunal

Au Mali, Moussa Mara est ressorti libre du tribunal. Après avoir dû s'expliquer pendant plusieurs heures mardi 15 juillet après-midi et ce mercredi matin encore devant les enquêteurs de la Brigade d'investigation judiciaire, l'ancien Premier ministre a été présenté cet après-midi au procureur du Tribunal de la Commune IV de Bamako, en charge du pôle anti-cybercriminalité.

Là encore, Moussa Mara a dû longuement s'expliquer. En cause : un message publié le 4 juillet dernier sur les réseaux sociaux dans lequel il écrivait notamment qu'il comptait « se battre par tous les moyens ». Après ces auditions fleuves, Moussa Mara a finalement pu rentrer chez lui. Mais la procédure reste ouverte. (Source RFI)

Ghana : Les responsables politiques privés d'indemnités de carburant

Au Ghana, les personnes nommées à des postes politiques vont désormais puiser dans leur propre budget pour l’alimentation de leurs véhicules en carburant. Le président ghanéen John Dramani Mahama a supprimé les indemnités en la matière.

Les économies réalisées seront dirigées vers des projets prioritaires du pays. La mesure annoncée mardi, intervient après la suppression des abonnements à la télévision par câble et la réduction du nombre des collaborateurs dans des cabinets ministériels.

En réalité elle s’inscrit dans le cadre de la réduction plus large du train de vie de l’Etat. (Source Africanews)

Gabon : Lancement d’une opération de recensement des éleveurs et producteurs

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce mercredi 16 juillet 2025 que le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural a annoncé le lancement d’une opération de recensement général des producteurs et éleveurs sur l’ensemble du territoire national. L’opération, qui s’étendra du 15 juillet au 31 août 2025, concerne spécifiquement les éleveurs de poulets de chair, de poules pondeuses ainsi que les producteurs de maïs, de soja et d’arachide.

Ce vaste recensement vise à mettre à jour la base de données existante, afin de mieux cartographier les filières agricoles et avicoles du pays. Et ce avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre de politiques publiques adaptées, en soutien aux acteurs de ces secteurs. De ce fait, les producteurs sont invités à fournir les pièces justifiant de leurs activités auprès des directions provinciales et des services départementaux de l’agriculture. (Source GabonMediaTime)

Tchad : Amina Priscille Longoh quitte le gouvernement pour la Francophonie

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a procédé, le 16 juillet, à un léger remaniement ministériel marqué par le départ d’Amina Priscille Longoh du gouvernement. L’ex-ministre de la Femme et de la Petite enfance devient désormais représentante spéciale auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en remplacement d’Aziza Baroud, récemment décédée.

Ce réajustement gouvernemental se traduit par deux départs et deux nominations. Longoh, figure connue de la scène politique nationale depuis 2020, cède son poste à Kitoko Ngata Ngoulou, diplomate chevronnée et ancienne ambassadrice du Tchad à Washington. De son côté, le Secrétariat d’État à l’Enseignement voit l’arrivée de Mme Moudelbaye Noubandissem, qui remplace Dr Colette Gabéré. ( Source : TchadInfos )

Togo : Un scrutin sur fond de tension au pays

Jour de vote au Togo. Ce jeudi 17 juillet 2025, les électeurs se rendent aux urnes pour choisir leurs conseillers municipaux. Un scrutin local, mais à forts enjeux, dans un climat politique encore marqué par les tensions récentes et sous haute surveillance des autorités.

Le vote a commencé dans le calme ce matin pour les élections municipales. Un scrutin organisé dans un contexte particulier, entre tension politique et volonté d'apaisement. (Source Deutsche Welle)

Sénégal : La France quitte définitivement sa base militaire de Ouakam ce 18 juillet

La France rendra officiellement au Sénégal la base militaire de Ouakam ce jeudi 18 juillet 2025, mettant un terme à plus de 60 ans de présence militaire continue sur le sol sénégalais. Cette restitution marque la fin des Éléments français au Sénégal (EFS), présents depuis l’indépendance en 1960. L’annonce a été faite par l’ambassadrice Christine Fages à l’occasion de la célébration de la fête nationale française à Dakar, en présence du Directeur de cabinet du président de la République Mary Teuw Niane. « Conformément aux orientations établies dès 2022 par le président Macron, la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des Éléments français au Sénégal, dans quatre jours », a-t-elle déclaré. ( Source : Le Soleil )

RDC : Désaccord entre Église et ministère sur les élèves enceintes

L'Église catholique en RDC s'oppose à ce que les jeunes filles enceintes puissent poursuivre leur scolarité. La Cenco n'appliquera pas la circulaire publiée lundi par le ministère de l'Éducation nationale, selon un courrier officiel rendu public hier.

De quoi limiter considérablement la portée de la circulaire du ministère de l’Éducation, puisque l’Église catholique gère plus de 18 000 écoles dans le pays, soit environ un quart. Infos 7 rappel que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale avait interdit le renvoi des élèves enceintes, estimant qu’aucune raison ne justifierait leur exclusion tant qu'elles souhaitaient continuer leurs études.( Source : Infos7)

Côte d'Ivoire : L'opposition appelle à un dialogue avec le RDR au pouvoir

À cinq mois de l'élection présidentielle ivoirienne, l’opposition politique incarnée par la Coalition pour une Alternance Pacifique (CAP) a appelé samedi à un dialogue politique avec le parti au pouvoir le Rassemblement des républicains (RDR). Les leaders de l'opposition ont dénoncé la candidature potentielle du président sortant Alassane Ouattara, ainsi que l'exclusion de plusieurs personnalités politiques de la liste électorale, dont Tidjane Thiam, ancien directeur général de la banque suisse Credit Suisse. ( Source : Abidjan.Net )

Eswatini: 5 criminels de différentes nationalités en provenance des USA, ont été expulsés

Le ministère américain de la Sécurité intérieure à annoncer avoir expulsé cinq hommes vers l’Eswatini, une petite monarchie d’Afrique australe, dans le cadre de son programme de déportation vers des pays tiers. C’est la deuxième opération de ce type confirmée depuis la levée des restrictions par la Cour suprême. Selon Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe à la Sécurité intérieure, ces hommes seraient tellement violents que leurs pays d’origine ont refusé de les reprendre. Washington justifie ainsi leur envoi dans un pays tiers avec lequel aucun lien personnel n’est établi. ( Source : LeMondeAfrique )

Cameroun : Maurice Kamto officiellement candidat à la présidentielle 2025 pour le MANIDEM

Maurice Kamto franchit une étape décisive dans sa trajectoire politique en officialisant sa candidature pour l'élection présidentielle 2025. Le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) se présente sous la bannière du MANIDEM au sein de l'Alliance pour le Changement (APC).

Cette déclaration de candidature, désormais certifiée au commissariat, marque un tournant majeur dans le paysage politique camerounais. Le principal opposant au régime Biya consolide ainsi sa position d'opposant principal au régime en place depuis plusieurs années. (Source Camer be)