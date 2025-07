Tunisie: 2e édition du « Tunisia Global Forum » - La grand-messe des compétences tunisiennes à l'étranger

Après le franc succès de sa première édition, le « Tunisia Global Forum » (TGF) revient cette année avec un programme riche et condensé. Conçu comme un espace d'échange, ce grand rendez-vous de la colonie tunisienne se veut incontournable parce que réunissant entreprises, décideurs et membres de la diaspora.

La deuxième édition du TGF se tiendra mardi prochain, 22 juillet, à Tunis. Elle constitue l'un des événements phares de l'initiative « Le Mois de la diaspora », dont le coup d'envoi a été donné hier lors d'une conférence de presse organisée à Tunis. Lancée par l'Association des Tunisiens des grandes écoles (Atuge), en partenariat avec Tayp, TAG, STN et Rtca, cette initiative vise, à travers une série d'événements programmés jusqu'au 15 août prochain, à faire de la période estivale un lien entre la diaspora tunisienne et son pays, ses réseaux, ses opportunités et ses défis de développement.

« Nous sommes convaincus que les compétences tunisiennes à l'étranger peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement du pays et son rayonnement à l'international », a déclaré Amine Aloulou, président de l'Atuge Tunisie, lors de la présentation du programme de cette deuxième édition.

Une belle présence en vue

Selon les organisateurs, plus de 120 entreprises, organisations nationales (clusters, structures patronales et sectorielles), startups et institutions officielles seront représentées. Ce chiffre témoigne de l'engouement croissant pour cet événement, désormais considéré comme le plus important de la diaspora tunisienne.

Lors de la première édition, le TGF avait réuni plus de 5.000 participants, dont 2.000 sur site et 3.000 en ligne, en présence d'une quinzaine d'institutions nationales et internationales. Des conférences et panels thématiques y avaient rassemblé la fine fleur des experts et talents tunisiens, de Tunisie et d'ailleurs.

En outre, l'édition 2025 du Forum sera marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. « L'objectif est de réunir dans un même espace tous les acteurs concernés par la diaspora tunisienne afin de mieux l'impliquer dans les dynamiques de développement et de la soutenir dans son rôle de relais du rayonnement international de la Tunisie », a souligné Amine Aloulou.

À la suite du Forum, un événement de réseautage est également prévu le 29 juillet. Il réunira des compétences tunisiennes à l'étranger, des opérateurs économiques, des décideurs et des représentants institutionnels.

Encore des nouveautés

Autre nouveauté cette année : «Le Mois de la diaspora» sera étendu aux régions, notamment à Sfax, Sousse, Béja, Le Kef, Siliana, Hammamet et Djerba. L'objectif est clair : associer la diaspora aux dynamiques de développement locales. « Notre ambition est de connecter les compétences tunisiennes à l'étranger aux opportunités d'investissement et de développement dans leurs régions natales », a expliqué Aloulou.

Placée sous le thème « Innover pour attirer, investir pour transformer », la Journée du 22 juillet sera rythmée par des conférences et ateliers portant sur des thématiques variées : investissement en Tunisie, réforme de l'éducation, attractivité des régions, etc. Les résultats d'une étude exclusive sur les retours de la diaspora seront également dévoilés.

Aloulou a souligné que de nombreuses compétences tunisiennes manifestent aujourd'hui leur volonté de rentrer au pays. Le TGF se veut donc aussi une vitrine de « success stories » de Tunisiens ayant réussi leur retour, et une plateforme pour découvrir les opportunités qui s'offrent à ceux qui envisagent de se réinstaller en Tunisie.