Tunisie: Le Groupe de coopération parlementaire avec les pays du continent américain tient une rencontre avec les représentants du ministère des AE

Le Groupe de coopération parlementaire avec les pays du continent américain a tenu, ce mercredi, une séance de travail avec les représentants du ministère des Affaires étrangères, chargés des dossiers de coopération avec ces pays.

Sawsen Mabrouk, vice-présidente de l'Assemblée des représentants du peuple, a indiqué que cette rencontre vise à renforcer la coordination entre le Parlement et le ministère des Affaires étrangères, dans une logique de complémentarité entre les fonctions législative et exécutive.

Elle a souligné l'importance d'une harmonie entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie officielle.

Les représentants du département des Affaires étrangères ont rappelé que le ministère est l'organe exécutif de la politique étrangère, laquelle est définie par le président de la République.

Cette politique s'appuie sur les principes fondamentaux de la diplomatie tunisienne : attachement à la souveraineté nationale et à l'indépendance de la décision, coopération fondée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes des États.

Ils ont également indiqué que les États-Unis d'Amérique constituent, depuis l'indépendance, un partenaire commercial important pour la Tunisie et un marché prometteur pour ses exportations.

Les exportations tunisiennes vers les États-Unis ont atteint 2013,5 millions de dinars.

Ils ont souligné le caractère stratégique des relations tuniso-américaines, qui couvrent plusieurs domaines.

Concernant la coopération académique, ils ont reconnu une baisse du nombre de bourses américaines accordées aux étudiants tunisiens, mais ont précisé que les efforts diplomatiques ont permis d'intégrer à nouveau la Tunisie dans plusieurs programmes, contribuant ainsi à maintenir la coopération dans le domaine de la formation universitaire.

Ils ont aussi mis en avant l'importance des relations de coopération tuniso-canadiennes, notamment dans l'enseignement supérieur, l'autonomisation des femmes et la formation professionnelle.

Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la présence économique et culturelle tunisienne au Canada, à travers une participation accrue aux salons et événements, et par la signature de nouveaux mémorandums d'entente couvrant divers secteurs.

Ils ont salué le rôle du Comité d'appui à la coopération tuniso-canadienne, composé de représentants de la communauté tunisienne au Canada, dans le développement des relations bilatérales.

Par ailleurs, les représentants du ministère ont exposé l'état et les perspectives des relations de la Tunisie avec les pays d'Amérique latine, soulignant l'importance de cette région en tant que partenaire économique prometteur, notamment le Brésil et l'Argentine.

Ils ont insisté sur la nécessité de relancer les exportations de phosphate, en particulier vers le Brésil.

Ils ont aussi mentionné les domaines de coopération avec des pays comme le Venezuela et Cuba, notamment dans les secteurs de la santé et de la pharmacie, tout en exprimant le souhait d'étendre cette coopération aux secteurs du sport et de l'enseignement supérieur.

De leur côté, les députés ont souligné l'importance de diversifier les partenariats internationaux et d'élargir les relations extérieures, en tenant compte des évolutions de la carte économique mondiale.

Ils ont appelé à davantage d'ouverture vers de nouveaux espaces, en particulier ceux qui soutiennent les causes justes.

Les députés ont également abordé la question des taxes américaines sur les produits tunisiens, ainsi que les difficultés rencontrées par la communauté tunisienne à l'étranger en raison d'une représentation diplomatique jugée insuffisante.

Enfin, ils ont mis l'accent sur la nécessité de relancer la production et l'exportation de phosphate, en raison de son impact direct sur la balance commerciale et la coopération internationale, au service des intérêts stratégiques de la Tunisie.