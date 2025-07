Tunisie: CAB - Assemblée générale - Sans surprise !

A défaut de candidat pour la présidence, Samir Yaâcoub comblera encore une fois le vide...

Comme prévu donc, le comité provisoire du CAB a tenu, en ce lundi caniculaire du 14 juillet, son assemblée générale qui devait être évaluative et élective. On a dû se contenter seulement de lire les rapports moral et financier, approuvés à l'unanimité, de la saison écoulée 2024-2025. Pas d'élections alors faute de candidatures.

Les sections de boxe et de hand, ainsi que l'excédent de 80.000 dinars sur un budget de 4 millions 700.000 dinars selon le trésorier du club, ont été les principales satisfactions. Les travaux de ce rendez- vous ont été écourtés puisque aucune candidature n'a été déposée pour l'élection d'un nouveau comité directeur.

En réalité, ce n'est une surprise pour personne! Cette situation n'est pas nouvelle au CAB, il s'agit de la 3e fois que l'on reporte la date de l'assemblée générale élective pour absence de candidats.

Il y a eu d'abord Amir Jaziri puis Sami Belkahia et enfin Samir Yaâcoub. Et de nouveau, ce dernier repart à la tête d'un comité provisoire. La date d'une éventuelle élection d'un nouveau président sera fixée ultérieurement, nous dit-on.

Hommage aux «anciens »

Le comité provisoire a profité de cette occasion pour honorer d'anciennes figures sportives et responsables pour leur soutien permanent et indéfectible au CAB. On a rendu hommage à Youssef Zouaoui, Mohamed Larbi, l'ex-président de la LNF et les ex-présidents Mohamed Salah Gharbi, Khaled Saadi, Sami Belkahia, présents dans l'assistance et le supporter «jaune et noir» Issam Ben Saber qui s'est investi corps et âme pour mener la délicate campagne de collecte de fonds. A propos de collecte justement, on espère réunir d'ici peu 500.000 dinars d'après le président Yaâcoub. Encourageant !

Wahid El Timi cabiste

Après les départs des attaquants Khalil Balbouz et Zied Aloui, les responsables bizertins ont engagé Wahid El Timi, ex-UST et ex-Oued Ellil pour combler le vide laissé dans le compartiment offensif. Wahid El Timi a marqué 4 buts lors de la saison passée sur les 30 matches disputés. Espérons qu'il fera mieux avec le CAB... Dans ce même chapitre, Samir Yaâcoub compte recruter 2 ou 3 autres joueurs si le dossier des dettes locales est résolu avec la FTF.