Afrique: 6e Conférence africaine sur la philanthropie pour promouvoir le financement durable pour le monde majoritaire

La 6e Conférence africaine sur la philanthropie (6e APC) se tiendra du dimanche 27 juillet au jeudi 31 juillet 2025 à l’Université américaine du Caire (AUC), en Égypte, sous le thème « Financement durable du développement dans le monde majoritaire ». La réunion de cette année, organisée par le Centre John D. Gerhart pour la philanthropie, l'engagement civique et les entreprises responsables de l'Onsi Sawiris School of Business de l'AUC, intervient à un moment où les modèles de financement dirigés par les africains sont de plus en plus urgents, alors que les flux d'aide traditionnels deviennent de plus en plus imprévisibles et sensibles aux changements géopolitiques dans un contexte d'instabilité économique mondiale et de changement des priorités des donateurs.

L'APC continue de servir de plate-forme de dialogue progressif, d'apprentissage et de collaboration entre les praticiens, les universitaires, les acteurs de la société civile, les bailleurs de fonds et les dirigeants du secteur public dans l'écosystème philanthropique. La 6e édition s’appuie sur l’héritage des rassemblements précédents pour explorer comment l’Afrique peut diriger son propre avenir en matière de financement du développement – un avenir inclusif, résilient, décolonisé et enraciné dans les connaissances et les valeurs autochtones.

Les délégués participeront à un programme construit autour de sous-thèmes essentiels tels que :

Structures de financement décolonisées

Pratiques de financement éthiques et transparentes

Financement du développement sensible au genre

Modèles basés sur la diaspora et les transferts de fonds

Finance décentralisée (DeFi) et fonds fiduciaires communautaires

Indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Financement de la santé publique, de l'éducation et du capital intellectuel

Le programme comprendra des tables rondes, des séances plénières, des ateliers collaboratifs, des expositions et des activités d’engagement communautaire. La conférence accueillera également des sessions académiques sur la philanthropie africaine et le prestigieux Lifetime Achievement Award qui récompense les personnes ayant apporté des contributions exceptionnelles à la philanthropie africaine. Les anciens récipiendaires incluent Akwasi Aidoo, Graça Machel, Gerry Salole et Tade Aina.

« La Conférence sur la philanthropie africaine est une réponse collective aux défis économiques et sociaux de l'Afrique, en particulier dans le contexte politique actuel », a déclaré le Professeur Bhekinkosi Moyo, Directeur du Centre sur la philanthropie africaine et l'investissement social (CAPSI) et Président de l'APC. « La réunion de cette année nous rapprochera de systèmes de f inancement qui reflètent nos priorités, nos valeurs et nos réalités. »

L'APC a été conceptualisée en 2018 comme un espace de rassemblement panafricain pour repenser le rôle de la philanthropie en Afrique et remettre en question la dépendance à l'égard de modèles externes. Depuis sa création en 2019, l’APC a gagné en portée, en pertinence et en influence, attirant des participants de toute l’Afrique et du monde majoritaire.

La conférence sera organisée par le Centre John D. Gerhart pour la philanthropie, l'engagement civique et les entreprises responsables de l'Onsi Sawiris School of Business de l'AUC dans le cadre d'un effort stratégique visant à accroître l'engagement en Afrique du Nord et dans les régions arabophones et à assurer une conversation à l'échelle du continent. Créé en 2006, le Centre Gerhart soutient la mission de l'AUC en promouvant la responsabilité sociale, la citoyenneté active et une culture de philanthropie, d'engagement civique et d'entreprise responsable dans toute la région arabe. Située en Égypte, l’AUC est un établissement d’enseignement supérieur de premier plan, qui façonne la vie intellectuelle, sociale et culturelle du monde arabe.

Bien que les places soient limitées, il est encore temps d'en réserver. Pour plus d'informations et pour réserver, visitez le site: www.africanphilanthropyconference.com

La 6e APC est co-organisée par les partenaires suivants :

Le Forum Africain de Philanthropie (APF)

Le Réseau Africain de Philanthropie (APN)

Le Centre sur la philanthropie et l'investissement social en Afrique (CAPSI)

Le Réseau philanthropique d'Afrique de l'Est (EAPN)

Le Southern Africa Trust

TrustAfrica

Les partenaires locaux d'APC comprennent :

Fondation Sawiris

Forum des fondations arabes

Fondation Waqfeyat Misr

Le 6e APC est hébergé par :Le Centre John D. Gerhart pour la philanthropie, l'engagement civique et les entreprises responsables à l'Onsi Sawiris School of Business de l'AUC

À propos de la Conférence africaine sur la philanthropie

Organisée pour la première fois en 2019, la Conférence africaine sur la philanthropie est devenue une plateforme phare qui façonne l'évolution de l'écosystème philanthropique en Afrique. La conférence rassemble des voix diverses pour partager des expériences, approfondir les connaissances et tracer l’avenir du développement africain à travers des modèles de don et d’investissement dirigés par les africains.

Contact :

Abdarahmane Wone

Chargé de la Communication de TrustAfrica

+221 77 9538466

wone@trustAfrica.org