Maroc: Mort du footballeur Ahmed Faras, ex-capitaine et légende du pays

L'ancien capitaine de l'équipe nationale du Maroc Ahmed Faras est décédé à 78 ans ce mercredi 16 juillet des suites d'une longue maladie. L'attaquant formé à Mohammedia restera à jamais le capitaine qui a soulevé la seule CAN du Maroc et le meilleur buteur des Lions de l'Atlas.

Son nom n'évoquera certainement pas grand-chose aux jeunes suiveurs du football marocain. Mais avant Badou Zaki, Nourredine Naybet, Hakim Ziyech ou Ashraf Hakimi, Ahmed Faras a été le capitaine le plus emblématique de la sélection marocaine. Celui qui a soulevé la CAN 1976, la seule gagnée à ce jour par les Lions de l'Atlas. L'attaquant du SCC Mohammedia a été véritablement un guide lors de cette CAN organisée en Éthiopie en inscrivant trois buts décisifs lors du tournoi.

Ahmed Faras était une idole, une légende du foot marocain et il suffit de voir la présence des légendes du foot mondial comme Sonny Anderson, Rivaldo, Cafu ou Roger Milla, présentes à son jublié en 2019, pour mesurer la trace qui laisse dans l'histoire. « Ahmed Faras a été l'un des plus grands footballeur d'Afrique », avait ainsi témoigné l'ex-attaquant camerounais Roger Milla.

« Un nom immortel »

Depuis ce mercredi, les messages de condoléances ont ainsi fleuri pour rendre hommage à Faras. Le roi du Maroc Mohammed VI confie avoir « appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de l'ancien international, feu Ahmed Faras ». Le souverain chériffien a rendu hommage à « l'une des grandes étoiles du football marocain et son meilleur buteur international, qui a contribué, grâce à son talent exceptionnel, au rayonnement du football national sur les plans continental et international, dans les années 60 et 70 du siècle dernier. »

Ahmed Faras, « un nom immortel dans l'histoire du football marocain », pour la Fédération marocaine de football, a été le joueur d'un seul club : la Jeunesse de Mohammedia (1965-1982). Il y a disputé 784 matchs (un record) inscrivant 231 buts pour le club de la banlieue de Casablanca. Avec le club fondé en 1948, deux ans après sa naissance, Ahmed Faras remporte le championnat marocain en 1980 et termine meilleur buteur du championnat à deux reprises (1969 et 1973).

Mais c'est en sélection que, le gaucher, doté d'une belle frappe de balle, a construit sa légende. Le capitaine de l'équipe de 1976 reste à ce jour le meilleur buteur de l'histoire des Lions de l'Atlas avec 36 buts en 94 sélections devant Salaheddine Bassir (27 buts) et Hakim Ziyech (25 buts).

Un an avant le sacre d'Addis-Abeba, le prolifique attaquant avait remporté le Ballon d'Or africain, devenant le premier Marocain et Arabe à décrocher le prestigieux trophée.