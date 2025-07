Sénégal: Sabodala Gold Operations lance un programme communautaire de sensibilisation contre le paludisme

Kédougou — La société minière Sabodala Gold Operations (SGO) a lancé, mercredi, un programme communautaire visant à réduire la prévalence du paludisme dans cette région du sud-est du Sénégal.

Cette initiative de la société minière a coïncidé avec le lancement d'une caravane de sensibilisation à Sabodala village, de concert avec Vivo Energy Sénégal, dans le cadre de leur engagement commun en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Selon Abdoulaye Dramé, directeur adjoint de la performance sociale de Sabodala Gold Operations, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Vivo Energy Sénégal, société de commercialisation de carburants et lubrifiants oeuvrant "activement pour le bien-être des populations vivant dans nos zones d'intervention".

Le paludisme demeure un problème de santé publique majeur au Sénégal, notamment dans les zones rurales à forte humidité, a rappelé M. Dramé, lors de cérémonie présidée par l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala, Anaby Harouna Diédhiou.

"À Sabodala, où les conditions climatiques et environnementales sont propices à la prolifération du vecteur du paludisme, une approche communautaire renforcée apparaît indispensable", a-t-il indiqué, en présence du général manager de Sabodala Gold Operations, Hassane Ali, et de l'infirmier chef de poste de santé.

L'objectif de ce programme est de réduire durablement la prévalence du paludisme à Sabodala, à travers une mobilisation communautaire, la sensibilisation des populations et le renforcement des capacités des acteurs locaux, a insisté M. Dramé.

"Notre programme ambitionne d'agir de manière coordonnée et participative avec le poste de santé de Sabodala, mais également avec une parfaite implication des jeunes et des femmes, pour réduire significativement l'incidence de cette maladie au sein de la population locale", a-t-il expliqué.

Il a indiqué que le programme prévoit de renforcer les compétences des jeunes et du personnel de santé dans la prévention et la prise en charge du paludisme.

"Nous voulons promouvoir des comportements favorables à la prévention du paludisme à travers des campagnes de création et diffusion de supports de sensibilisation adaptés, et mobiliser les acteurs communautaires pour une lutte intégrée et durable contre le paludisme", a ajouté Abdoulaye Dramé.

Il note qu'à terme, l'objectif recherché est d'intégrer les actions du programme à la stratégie locale de santé pour en assurer la pérennité.

Le directeur adjoint de la performance sociale de Sabodala Gold Operations a signalé que la caravane de sensibilisation mobile lancée dans cette perspective va visiter les villages environnants de l'arrondissement de Sabodala, en distillant des messages audio.

Elle prévoit aussi des animations culturelles sur les mécanismes de prévention et l'utilisation des moustiquaires pour lutter contre le paludisme.

"C'est une caravane d'animation et des jeux de théâtre pour représenter et puis atteindre directement la conscience des populations de Sabodala", avec l'implication des autorités locales, des leaders religieux et des groupements de femmes, a-t-il souligné.

Il a assuré que toutes les activités sont planifiées et seront complètement réalisées en étroite concertation avec le poste de santé de Sabodala, en vue "d'assurer la cohérence avec l'agenda sanitaire local et d'optimiser les synergies avec les autres interventions de santé publique".

Le personnel du poste de santé sera "activement impliqué dans la supervision et le suivi des activités", a-t-il promis, avant d'annoncer qu'une campagne de saupoudrage va être lancée à Sabodala "dans les prochains jours", en collaboration avec le service d'hygiène de Kédougou.