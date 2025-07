Sénégal: Ligue Pro - La LSFP fixe le coup d'envoi de la saison 2025/2026 au 8 octobre

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a tenu une conférence de presse ce mercredi 16 juillet pour faire le bilan de la saison écoulée et annoncer les grandes lignes de l'exercice à venir. Le démarrage de la saison 2025/2026 est officiellement prévu pour le 8 octobre.

Réunie dans ses locaux à Dakar, la LSFP a dévoilé les contours de la prochaine saison. Le championnat professionnel sénégalais reprendra ses droits le 8 octobre 2025 et s'achèvera au plus tard le 6 juin 2026. Cette rencontre a permis de faire le point sur la saison écoulée et de présenter les perspectives pour la prochaine. La LSFP a notamment évoqué un projet de diffusion des matchs en Pay Per View, actuellement en étude.

Côté sportif, le Jaraaf de Dakar a été couronné champion de Ligue 1, tandis que l'US Cambérène a remporté la Ligue 2. Ce dernier évoluera en première division la saison prochaine, accompagné par le Stade de Mbour, deuxième au classement final.

À l'inverse, CNEPS Excellence FC et RS Yoff quittent l'élite et seront reversés en Ligue 2. En deuxième division, Oslo FA et Jamono Fatick sont relégués en division inférieure.