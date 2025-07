Sénégal: Harmonisation des pratiques de travail - Le ministère du travail élabore un guide pour les inspecteurs et contrôleurs de travail

Un atelier de partage et de validation du guide d'intervention en sécurité et santé au travail s'est ouvert hier, mercredi 16 juillet à l'intention des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Organisé par le ministère du travail à travers la direction de la sécurité santé au travail, cette initiative vise à renforcer les capacités de ces professionnels dans la prévention des risques professionnels et la protection des travailleurs. Il s'agit lors de ce conclave de deux jours de partager le draft zéro élaboré au niveau de la direction, l'améliorer et ensuite le finaliser.

Selon Ramatoulaye Niang Fall, Directeur générale du travail et de la sécurité sociale par intérim, présente à cette rencontre au nom du ministre Abass Fall, « L'évolution rapide des secteurs économiques, l'introduction de nouvelles technologies et la précarité des conditions de travail exigent une adaptation de nos approches et de nos outils afin de relever deux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés dans nos missions quotidiennes et qui ont pour noms l'amélioration des conditions de travail et la garantie d'un milieu de travail sûr et salubre. »

Cependant, a-t-elle relevé « le constat est que les inspecteurs et les contrôleurs de travail abordent ces questions selon des approches variables en fonction des réalités des ressorts dans lesquels ils exercent leurs activités. »

C'est ainsi que dans un esprit d'harmonisation des pratiques que la direction de la sécurité et santé au travail a jugé nécessaire de mettre à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail, un guide d'inspection qui sera un outil efficace d'aide pour les visites d'inspection sur les lieux de travail.

Il permettra selon la Directeur générale du travail et de la sécurité sociale par intérim, « d'appréhender les enjeux de la SST, de clarifier la législation en matière de santé et sécurité souvent complexe et dispersée, de préciser les procédures d'inspection, les sanctions applicables en cas de manquements de règles de sécurité, de favoriser une approche proactive de la prévention en incitant les entreprises à mettre en place des mesures de santé et sécurité efficaces... »

Ce document d'après Mme Ndiémé Seck, cheffe de division expertise, formation et promotion santé au travail, « porte sur plusieurs secteurs à risque comme la pêche, les industries chimiques, le transports... »

Il faut noter que le Sénégal dispose d'une politique nationale de sécurité et santé au travail pour laquelle un deuxième programme national a été adopté pour la période 2023-2027. Dans ce programme national, souligne Dr Joseph Djéboué, spécialiste en santé au travail au sein de l'équipe d'appui au travail décent du bureau international du travail basé à Dakar, « il est prévu de renforcer la conformité des lieux de travail. »

De ce point de vue, il estime que « respecter la conformité des lieux de travail, c'est la responsabilité des inspecteurs et contrôleurs de travail qui constituent une ressource importante pour pouvoir assurer le suivi de la conformité des lieux de travail. »

Pour Dr Joseph Djéboué, « le guide dont il est question est un outil qui va servir d'harmoniser le contrôle en matière de sécurité et santé au travail, et qui permettra aux inspecteurs et contrôleurs de renforcer leur fortune en matière de SST. »