Sénégal: Dakar - Un laboratoire d'un urbanisme « audacieux, polycentrique et inclusif » en devenir

Faire de Dakar, capitale sénégalaise, le laboratoire d'un urbanisme « audacieux, polycentrique et inclusif », c'est l'objectif que s'est fixé le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana. Il a partagé son ambition mercredi, à travers une note partagée sur sa page Facebook, à l'issue d'un atelier de consultation régionale de Dakar sur l'élaboration de la politique nationale d'urbanisation du Sénégal.

Avec 25 % de la population nationale, 55 % du produit intérieur brut (Pib), Dakar fait face à des défis majeurs. Ils sont liés notamment à la congestion, aux inégalités et à la vulnérabilité environnementale. Pour changer ce visage de la capitale sénégalaise, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana s'est engagé à désengorger Dakar pour en faire une métropole africaine « rayonnante, connectée » à des pôles régionaux dynamiques.

Le ministre compte dans ce sens « bâtir des villes durables où l'équité spatiale, la résilience climatique et l'accessibilité sont au cœur des priorités ». Mais aussi, ancrer sa vision dans l'action à travers la Politique nationale d'urbanisation (PNU) et le Schéma directeur d'aménagement 2050.

Un urbanisme en format « Made in Senegal »

« Portée par la vision du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, cette politique a été coconstruite avec les maires, les jeunes, les experts et la société civile. Merci à nos partenaires, tels qu'ONU-Habitat, pour leur appui. Mais notre urbanisme sera résolument sénégalais : contextualisé, innovant et tourné vers l'avenir », a-t-il soutenu.

Chaque rue réaménagée, chaque quartier revitalisé, chaque ville moyenne dynamisée poursuit le ministre en charge de l'Urbanisme, représentera un pas vers un Sénégal qui respire, et où chaque citoyen se reconnaît dans son cadre de vie.

« L'histoire retiendra nos accomplissements, non nos promesses. Ensemble, faisons de Dakar un modèle d'équité et d'innovation, et montrons au monde que l'Afrique sait inventer des villes qui marient tradition et modernité », a-t-il conclu.