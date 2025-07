Madagascar: Moto/Endurance Gas Gas - Finaritra Razafindrakoto sacré à Antsirabe

Grand bond. Après la troisième place à la quatrième et précédente manche à Ambatondrazaka, Finaritra Razafindrakoto s'est hissé sur la plus haute marche du podium de l'Endurance Gas Gas, la cinquième course comptant pour le championnat de Madagascar d'endurance le dimanche 13 juillet à Antsirabe. Finaritra a réalisé dix-sept tours de la boucle de l'espace Mahatamana.

Le vainqueur à Ambatondrazaka au mois de juin, Marco Preve s'est contenté cette fois de la seconde place et son dauphin à la précédente course, Miadantsoa Razafinarivo complète le podium. Classé quatrième au général, l'habitué au podium, Elvis Stark Harivoninahitra remporte la victoire dans la catégorie MX2.

L'intouchable et multiple champion national chez les vétérans 2, Tarzan Makboul a terminé cinquième au classement général et a confirmé sa suprématie dans sa catégorie, effectuant seize tours. Kevino Chan occupe la seconde place de la catégorie élite 2 et sixième toutes catégories confondues, devant Patrick No Limit, sacré chez les vétérans 1.

Le trophée des amateurs est revenu à Kiady Andriabarimanana, neuvième au général. Vingt-quatre pilotes ont été en lice à Antsirabe. La sixième et prochaine manche aura lieu le 17 août à Mahajanga.