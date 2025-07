Madagascar: Diaspora - La jeunesse malgache s'inspire à Maurice

Dans la salle du conseil municipal de la capitale mauricienne, l'énergie était palpable ce 12 juillet. La jeunesse malgache de la diaspora s'est rassemblée pour la 2e édition de l'événement « Motivational Speech », une initiative de MRS Association.

Une quarantaine de jeunes, étudiants et jeunes professionnels, y ont pris part avec enthousiasme, animés par un même élan : s'inspirer, se construire et contribuer au développement de Madagascar. Porté par la devise Motivation, Redevabilité, Succès, l'événement a été rythmé par des échanges riches, des parcours inspirants et des conseils concrets sur des thèmes tels que l'entrepreneuriat, le leadership, l'insertion professionnelle ou encore l'orientation académique. L'objectif est de motiver, responsabiliser et renforcer le sentiment patriotique au sein de la diaspora.

Le soutien apporté par l'ambassade de Madagascar à Maurice et de la Municipalité de Port-Louis, représentée par le Lord Mayor en personne, a donné un cachet officiel et solennel à cette rencontre. Le maire a souligné l'importance des liens entre les deux îles et salué cette initiative qui répond aux besoins croissants des jeunes Malgaches installés à Maurice.

Après une première édition réussie à Madagascar en 2023, cette nouvelle étape à Maurice confirme l'ambition de l'association : faire rayonner la jeunesse malgache, où qu'elle se trouve. Les retours des participants sont sans appel : plus d'événements de ce type sont attendus, avec un accent sur l'insertion professionnelle et les rencontres avec les entreprises. Officiellement créée en 2024, MRS Association s'est déjà illustrée par des actions sociales, culturelles et éducatives.