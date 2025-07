Cameroun: La candidature de l'opposant Maurice Kamto toujours menacée d'invalidation

Au Cameroun, la candidature de Maurice Kamto sous la bannière du MRC est toujours sous la menace d'une invalidation. Cette dernière a été avancée mercredi 16 juillet par Paul Atanga Nji, le ministre de l'Administration territoriale, lors de l'ouverture des travaux de la conférence des dix gouverneurs de régions que compte le pays. Maurice Kamto, pour sa part, a annoncé dans la même journée le dépôt de son dossier de candidature pour ce vendredi

Au Cameroun, pour Paul Atanga Nji, l'élection présidentielle à venir ne devra être entachée d'aucune fausse note sécuritaire. « L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les états de comportement, la promotion du tribalisme et l'apologie du terrorisme seront sanctionnés », a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Administration territoriale a aussi réitéré une position qu'il a souvent exprimée ces derniers mois. Pour lui, en l'état actuel de la loi et fort du boycott en 2020 des élections législatives et municipales par le MRC, ce parti ne peut investir un candidat à l'élection présidentielle. « Je le dis d'autorité : le parti politique, qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ce débat est désormais clos », a-t-il ajouté.

Pendant qu'il faisait ce discours et de manière quasi concomitante, un communiqué non signé et sans en-tête annonçait le dépôt de la candidature de Maurice Kamto pour ce vendredi. Cette annonce a ravivé les spéculations sur la bannière qui portera cette candidature : le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou tout autre parti politique ? Un nom, le Manidem, a particulièrement été avancé sans confirmation de l'un des officiels de ces deux partis politiques.