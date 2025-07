Madagascar: Football/CHAN amical - Premier test des Barea contre la sélection du Bongolava

Les présélectionnés en vue du Championnat d'Afrique des Nations joueront un match amical contre la sélection du Bongolava, samedi, à Tsiroanomandidy.

Le temps passe vite. Les Barea s'envoleront pour la Tanzanie dans exactement dix jours pour disputer la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). La 8e édition de cette compétition continentale, réservée aux joueurs évoluant en championnat national, se tiendra du 2 au 30 août et sera accueillie conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Dans une interview publiée sur la page Facebook de la Fédération malgache de football (FMF), les bruits qui circulaient en début de semaine ont été confirmés mardi soir par le sélectionneur des Barea A', Romuald Rakotondrabe, alias « Rôrô ». Les présélectionnés, en regroupement depuis le 3 juillet, disputeront un match amical contre la sélection du Bongolava, samedi, au stade de Tsiroanomandidy, à 14h30. Ce sera l'unique match amical disputé dans le pays avant le départ pour la Tanzanie.

« Après les matchs intensifs du championnat, il est nécessaire de jouer une telle rencontre amicale afin que les joueurs puissent appliquer les aspects technico-tactiques travaillés durant ces quelques jours d'entraînement », a souligné le coach Rôrô.

Test d'évaluation

Concernant le choix du sparring-partner, le technicien a expliqué : « Tsiroanomandidy est tout près, à quatre heures d'ici. L'état de la route est fiable et cette ville possède un terrain aux normes. (...) Plusieurs équipes en province nous ont sollicités, mais ce ne sera plus possible. Nous n'allons pas faire un long voyage d'au moins deux jours aller-retour, avec le peu de temps qu'il nous reste. »

Rôrô a tenu à préciser : « Nous ne sous-estimons pas la sélection du Bongolava. C'est le sparring-partner adéquat que nous cherchions pour pouvoir mettre en application les acquis jusqu'ici. »

L'équipe rejoindra Tsiroanomandidy vendredi matin et rentrera à Antananarivo le samedi soir, afin d'assister à la finale de la Coupe de Madagascar entre Elgeco Plus et AS Fanalamanga, dimanche. Douze présélectionnés, dont huit issus de l'équipe d'Alaotra-Mangoro et quatre du By-Pass, ont été libérés pour participer à cette finale.

Les deux dernières semaines de préparation sur le sol national seront consacrées à la consolidation de la cohésion, de la condition physique et surtout du moral, selon toujours l'entraîneur des Barea A'. La liste des vingt-trois joueurs retenus devrait être dévoilée au plus tard dans une semaine. Les hommes de Rôrô bénéficieront ensuite de cinq jours d'acclimatation et de préparation en Tanzanie avant leur premier match contre le pays hôte, le 3 août.