Algérie: Le ministre sud-africain des Sciences salue le niveau atteint par les universités algériennes

BLIDA — Le ministre sud-africain des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, le Pr. Blade Nzimande, a salué, mercredi à Blida, le niveau atteint par les universités algériennes, notamment dans le domaine de la recherche scientifique.

Lors de sa visite à l'Institut d'aéronautique et d'études spatiales (IAES) de l'université de Blida 1, le ministre sud-africain a exprimé l'intérêt de son pays pour "l'approfondissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique".

Il a ajouté que cette visite lui a permis, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, de constater le haut niveau de l'enseignement supérieur dans les universités algériennes qui "s'appuient fortement sur les technologies modernes".

A cet égard, le ministre a visité la plateforme technologique des structures aéronautiques de cet institut, composée de plusieurs laboratoires de recherche, dont celui des télécommunications et des systèmes aéronautiques dédiés à la recherche scientifique et à la formation des étudiants où il a reçu de s explications approfondies sur les missions et le mode de fonctionnement de cette plateforme.

De son côté, le recteur de l'université Saâd Dahlab, le Pr Mohamed Benzina, a souligné que les relations de coopération et de partenariat entre l'université de Blida 1 et les universités sud-africaines remontent à plus de dix ans, rappelant que "de nombreux accords ont été signés et d'autres projets de coopération sont en cours d'élaboration".

Après sa visite à l'IAES de Blida 1, le responsable sud-africain et la délégation qui l'accompagne, ainsi que des professeurs et des docteurs de l'université, ont assisté à des conférences par visioconférence de deux professeurs algériens résidant en Afrique du Sud.