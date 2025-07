Algérie: Championnat d'Algérie d'Haltérophilie - Le MC Alger sacré en seniors

ORAN — Les haltérophiles seniors messieurs du MC Alger ont dominé les épreuves de la 60e édition du championnat d'Algérie d'haltérophilie, clôturé mercredi à la salle omnisports du village méditerranéen d'Oran, en s'adjugeant la première place par équipes et en individuels.

Le MC Alger a remporté le titre par équipes avec un total de 207 points. Deuxième sur le podium, la sélection de l'ANP a récolté 195 points, alors que la troisième place est revenue à l'équipe de la Protection civile d'Alger (124 pts).

Un record national a été battu chez les seniors par l'haltérophile du MC Alger Akram Chekhchoukh dans la catégorie de 71 kg, en soulevant une barre de 126 kg à l'arraché.

Selon les spécialistes présents à Oran, le niveau de cette compétition a été "excellent" chez les cadets et cadettes, "appréciable" pour les juniors et seniors filles et "juste moyens" chez les juniors seniors garçons.

Le directeur technique national (DTN), Mohamed Bouabache s'est déclaré "satisfait" des résultats de cette 60e édition, avec une moisson de 16 nouveaux records nationaux, notamment chez les cadets.

Il a souligné que cette compétition a constitué également une bonne opportunité pour détecter de nouveaux jeunes talents prometteurs à l'image de Bouchara Ahmed en catégorie 50kg, Maaouche Oussama (65 kg) et Kadi Ahmed (+98 kg) du club Hodna de M'sila, pour renforcer l'équipe nationale des cadets, qui devrait participer au championnat d'Afrique cadets et juniors, prévu en aout prochain au Ghana.

A noter que la Direction technique nationale a instauré lors de cette édition, pour la première fois un système de minima de performance. Cette initiative vise à rehausser significativement le niveau du Championnat national, ainsi que celui de la compétition entre les athlètes, toutes catégories de poids confondues.

Cette manifestation sportive de six jours, organisée par la Ligue de wilaya d'haltérophilie en collaboration avec la Fédération algérienne d'haltérophile et la direction locale de la Jeunesse et des sports, a enregistré la participation de 336 athlètes cadets, juniors et seniors filles et garçons, issus de 28 clubs représentant 11 ligues de wilayas.

Voici le classement individuel par catégories de poids.

-60 kg :

1- Besbes Faycal (Barika)

2- Kouaoussi Oussama (Protection civile)

3- Lariki Abdenour (Sidi Ben Adda)

- 65 kg:

1- Ain Ouazzane Abdelkader (ANP)

2- Othmane Mohamed (Eucaly

ptus)

3- Chetioui Abedraouf (ANP)

- 71 kg:

1- Akram Chekhchoukh (MC Alger)

2- Nafaa Seriak (ANP)

3- Mohamedi Khalil Hilal (Barika)

- 79 kg:

1- Meknassi Mohamed (MC Alger)

2- Megharbi Yacine (Sidi Ben Adda)

3- Choukal Smail (Protection civile)

- 88 kg :

1- Messaour Amine (Koléa)

2- Abedhak Abel El Malek (MC Alger)

3- Bendris Ramzi Hilal (Barika)

- 98 kg

.Touairi Farès (ANP)

. El Baghor Salim (ANP)

. Saadi Farid (MC Alger)

- 110 kg:

1- Touairi Aymen (MC Alger)

2- Benfriha Djallel (MC Alger)

3- Kellou Mahmoud (JS Alger Centre)

- Plus de 110 kg:

1 .Bidani Walid (MC Alger)

2 .Senoune Hamza (ASPTT Alger)

3-Nedjaa Hichem (ANP) .