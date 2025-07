Afrique: Chebbak - Ndiaye, toujours en tête pour le Soulier d'Or

Au terme d'une phase de groupes riche en rebondissements, la course au Soulier d'Or de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 s'annonce plus serrée que jamais. La Marocaine Ghizlane Chebbak et la Sénégalaise Nguenar Ndiaye mènent la danse avec quatre réalisations chacune, mais derrière, les prétendantes ne manquent pas. De Banda à Mrabet, la lutte pour le trône des buteuses s'annonce haletante, imprévisible et promise à des rebondissements jusqu'au bout du tournoi.

Chebbak - Ndiaye : même cadence, ambitions croisées

En sélection, Chebbak et Ndiaye partagent une efficacité redoutable. La capitaine des Lionnes de l'Atlas, déjà Soulier d'Or lors de l'édition 2022 à domicile, a inscrit ses quatre buts en deux matches dont un triplé face à la République Démocratique du Congo (4-2), confirmant son rôle de métronome offensif.

Face à elle, la Sénégalaise Nguenar Ndiaye surprend par sa régularité et sa présence dans les grands rendez-vous. Elle a scoré deux doublés face à la Zambie (2-3) et la République Démocratique du Congo (4-0) toujours avec un sang-froid clinique. Si leurs parcours respectifs se prolongent en quart de finale, ce mano a mano pourrait bien se décider dans le money time.

Banda - Kundananji, l'instinct en série

Elles n'ont pas attendu longtemps pour frapper. Dès la première minute face au Maroc (2-2), Barbra Banda lançait la CAN Féminine CAF TotalEnergies sur les chapeaux de roue avec le but le plus rapide du tournoi, inscrit après seulement 58 secondes. Une entrée en matière symbolique pour celle qui a ensuite doublé la mise contre le Sénégal (3-2). En parallèle, Racheal Kundananji a été d'une régularité chirurgicale : un but à chaque match de groupe, face au Maroc, à la RD Congo puis au Sénégal. Trois buts en autant de rencontres, un flair constant et une présence létale dans la surface.

Le duo zambien a porté les Copper Queens, affichant une complémentarité naturelle et une agressivité offensive rare. Puissantes, mobiles, capables de faire la différence dans les petits espaces comme sur des courses longues, elles restent idéalement placées derrière le duo de tête. Et si la Zambie poursuit sa route en phase finale, elles auront toutes les cartes en main pour revenir sur Chebbak et Ndiaye.

Diop, Ihuezo, Kusi, Mrabet : les snipers de l'ombre

Elles ne sont pas (encore) en haut de l'affiche, mais leur flair mérite le détour. Mama Diop, buteuse pour le Sénégal, possède ce profil de renarde de surface, toujours bien placée.

Chinwendu Ihezuo, la révélation nigériane de ce tournoi, impressionne par son aisance technique balle au pied.

En soutien, la Ghanéenne Alice Kusi et la Marocaine Yasmine Mrabet complètent ce quatuor avec deux réalisations chacune.

À l'affût derrière les stars confirmées, elles ont encore leur mot à dire, à condition que leurs sélections poursuivent l'aventure. Dans une CAN Féminine souvent imprévisible, un doublé en quart suffit parfois à tout bouleverser.

Le classement des buteuses après la phase de groupes

Ghizlane Chebbak : 4 buts

Nguenar Ndiaye : 4 buts

Barbra Banda : 3 buts

Rachael Kundananji : 3 buts

Mama Diop : 2 buts

Chinwendu Ihuezo : 2 buts

Alice Kusi : 2 buts

Yasmine Mrabet : 2 buts