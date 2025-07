Algérie: Entrepreneuriat - Soutien aux entreprises activant dans les domaines des technologies modernes

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a réaffirmé, mercredi à Alger, l'importance de soutenir les startups actives dans les domaines des technologies modernes, notamment la cyber-sécurité, étant "un fondement essentiel pour la souveraineté technologique".

Le ministre s'exprimait à l'occasion d'une visite de terrain effectuée au siège d'une startup spécialisée dans la cyber-sécurité, figurant parmi les entreprises pionnières en la matière au niveau africain.

Ouadah a précisé, dans ce cadre, que son département ministériel oeuvrait actuellement au développement de l'écosystème d'innovation, en collaboration avec les entreprises publiques et privées, ainsi qu'avec les universités et les centres de formation professionnelle, afin de permettre aux startups de contribuer au renforcement du système national de cyber-sécurité, lequel constitue, selon lui, "l'un des fondements essentiels de la sécurité nationale dans les pays développés".

La visite du ministre a également concerné plusieurs autres startups et micro-entreprises, dont une entreprise spécialisée dans la fabrication de différents types de chaussures, une autre spécialisée dans la fabrication du chocolat artisanal, une unité de production de vêtements, ainsi qu'une startup activant dans le domaine de livraison (e-commerce), et une autre utilisant l'intelligence artificielle pour les services de livraison, où il a écouté les préoccupations des porteurs de ces projets et les difficultés qui les entravent.

Ouadah a affirmé que cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une série de visites de terrain visant à se rapprocher des entrepreneurs, afin de s'enquérir des défis auxquels ils sont confrontés, et d'oeuvrer à l'amélioration de leurs conditions de travail, et à les encourager à la commercialisation et à l'exportation.

Par ailleurs, le ministre a souligné que "les entrepreneurs constituent aujourd'hui un maillon essentiel dans le processus de construction d'une nouvelle économie nationale fondée sur la connaissance, la jeunesse et la technologie".