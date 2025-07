Algérie: Le Salon national de l'entrepreneuriat vert et de l'industrie agroalimentaire prévu en novembre à Bouira

BOUIRA — Le Salon national de l'entrepreneuriat vert et de l'industrie agroalimentaire (SEVAGRO), se tiendra du 12 au 16 novembre prochain à Bouira, avec la participation de plusieurs opérateurs économiques, industriels et agricoles locaux et nationaux, a annoncé mercredi la direction locale des Services agricoles (DSA).

Lors d'une conférence de presse, le directeur des Services agricoles, Zine Labidine Bendjaballah, a assuré que les préparatifs allaient bon train pour abriter ce salon national qui, a-t-il dit, "connaîtra la participation de dizaines d'acteurs économiques, industriels et agricoles locaux et nationaux".

Le responsable a précisé que cette manifestation, qui se tiendra à proximité du complexe sportif Rabah-Bitat dans la ville de Bouira, sera surtout l'occasion pour les agriculteurs de rencontrer des investisseurs, des opérateurs économiques et des industriels afin d'échanger des idées et des connaissances dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire.

"L'objectif de ce salon national est de développer et de promouvoir l'agriculture à Bouira, afin d'en faire un véritable pôle agricole et économique du centre du pays, et ainsi d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays", a ajouté le DSA.

Des représentants de la société CARRAVIC, filiale du groupe ORAC, spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la commercialisation de produits avicoles, étaient présents à la conférence de presse. Ils ont fait part de leur volonté de participer à cette manifestation pour présenter leurs produits et activités aux visiteurs, mais aussi pour transmettre leurs connaissances et idées relatives à l'industrie agroalimentaire et à la promotion de la production agricole aux agriculteurs.