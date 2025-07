Maroc: Coupe du Trône de polo - La 3e édition du 21 au 27 juillet

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, la Fédération Royale Marocaine de Polo organise du 21 au 27 juillet 2025 la troisième édition de la Coupe du Trône de Polo.

Ce prestigieux rendez-vous sportif connaîtra la participation de six (06) équipes de polo représentant les clubs nationaux affiliés à la Fédération, à savoir: la Garde Royale, la Gendarmerie Royale, l'Ecole Royale de Cavalerie, le PGH La Palmeraie Polo Club, le Marrakech Polo Club et le Club Ajdir de Polo et d'équitation, et ce dans un esprit de fair-play et de concurrence loyale, offrant ainsi au public une semaine pleine de passion sportive, indique la Fédération Royale Marocaine de Polo dans un communiqué.

Les phases éliminatoires de cette édition se dérouleront au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah du 21 au 25 juillet 2025, tandis que les matchs de classement et de la finale auront lieu au Club Polo de la Garde Royale à Souissi- Rabat respectivement les 26 et 27 juillet 2025.

La troisième édition de la Coupe du Trône de Polo reflète l'engagement continu pour le développement et la promotion du sport de Polo au Royaume du Maroc et s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale en faveur du rayonnement des sports équestres aux niveaux national et international.